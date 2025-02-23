«Последствия оценим уже скоро»: аномальная зима грозит Волгограду нашествием насекомых





В Волгоградской области резко потеплевшая зима, не раз сбивавшая с толку природу, рискует оставить о себе дурные воспоминания. По мнению дезинфекторов и биологов, из-за практически тепличных условий в январе, а после резкого февральского похолодания дома волгоградцев могут привлечь насекомых и мышей. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Волгоградские дезинфекторы не исключают, что грядущий сезон выдастся для них по-настоящему жарким.

– При тёплой зиме вероятность того, что все яйца насекомых успешно перезимует, становится значительно выше, – рассказывает дезинфектор Роман Хасполадов. – Если же пришедшее похолодание окажется кратковременным, а аномалии зимы продолжатся и весной, то насекомые выведутся раньше срока и, возможно, успеют произвести новое поколение летом, что скажется на их численности. Я говорю в первую очередь о клещах, комарах, мошке и мухах. На частных и садовых участках будет ощутимо больше муравьев, тли, ос и шершней. Летом южные пауки могут продвинуться на север, но при морозах они не способны там закрепиться. Мягкие же зимы, напротив, способствуют их выживаемости и умножению популяции.

О не самых очевидных последствиях затянувшегося зимнего «плюса» говорит и известный волгоградский биолог Николай Онистратенко.

–Обычно тёплые зимы благотворно сказываются на выживаемости и готовности к размножению у большинства животных. Конечно же, для резкого скачка их численности требуется совпадение сразу нескольких условий – наличие обильной кормовой базы, отсутствие устойчивых длительно действующих очагов заболеваний, – объясняет доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – Часто животные резко размножаются, захватывая свободную территорию – обнажившееся морское дно, новые речные косы или вырубленные леса. Также подстёгивает рождаемость обилие корма. Например, появление множества пищевых отходов или обильный травостой. Обычно природные колебания связаны с солнечной активностью и укладываются в 7-, 11- или 70-летние циклы. Но возможны и разовые всплески.

Морозы, нагрянувшие в Волгоградскую область на уходящей неделе, после долгой оттепели внесут дополнительные штрихи в природный сценарий, отмечает биолог.

– Некоторые древесные растения, к примеру, нуждаются в морозах, чтобы нормально выйти из стадии зимнего покоя, а травянистая растительность, «сведённая с ума» весенней погодой в декабре-январе, может вымерзнуть в бесснежных февральских заморозках. Тогда размножившиеся грызуны и насекомые столкнутся с голодом. И тогда и те, и другие вполне могут обратить свой взор на места обитания человека.