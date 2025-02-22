Насколько циклична мода. Еще пару десятилетий назад пылившиеся на полках грампластинки воспринимались только лишь как «живые» хранители истории. Сегодня они вновь возвращают себе былую популярность. Это подтверждают сотрудники областной универсальной научной библиотеки имени Горького, в чьих фондах хранится девять тысяч старых дисков. Корреспонденты ИА «Высота102» увидели редчайшие экземпляры и узнали, что чаще всего слушают волгоградцы.

Легкий треск при опускании иглы на диск и раздающийся следом теплый, заполняющий все вокруг звук из динамиков многие меломаны вспоминают с ностальгией. При наличии современных колонок с тончайшим звуком горожане сейчас все чаще идут на барахолки за ценными ретровещицами. Ведь именно эти пластинки «впитали» в себя самые светлые воспоминания из детства и юности.

- Коллекция пластинок в нашей библиотеке стала собираться с 1970 года, - рассказывает заведующая сектором литературы по искусству областной библиотеки имени М.Горького Лия Полякова. – Их заказывали в фирме «Мелодия» или же покупали в музыкальных магазинах города. Кстати, одними из первых у нас появились пластинки с опереттами. И тогда, и даже сейчас «Снегурочка», «Сильва» или «Корневильские колокола» пользовались огромным спросом. В нашем секторе стояло много проигрывателей с наушниками, и люди выбирали десятки пластинок на свой вкус. Кому-то хотелось рока, а кому –то – непередаваемого звучания симфонического оркестра.

В 90-х и начале двухтысячных старые проигрыватели уступили магнитофонам, а пластинки уже почти не конкурировали с кассетами и новомодными дисками. И все же выбросить их просто так у коллекционеров не поднималась рука – винил с первыми песнями «Арии», произведениями Владимира Высоцкого или хитами Scorpions волгоградцы передавали в библиотечный фонд. Как показало время, совсем не зря.

- В итоге у нас собралась внушительная коллекция – больше десяти тысяч наименований. Разный репертуар, практически полярные жанры – от выступлений Владимира Ильича Ленина до детских сказок. Я, к слову, до сих пор помню, как девчонкой приходила домой из школы и включала пластинку «Бременские музыканты». Сейчас точно такой же винил, хранящийся в нашем фонде, вызывает у меня самые теплые эмоции. А знаете, что интересно? Современные дети, которых, казалось бы, не удивить ничем, слушают эти произведения с таким же интересом, с каким их слушали и мы. Ведь это не современная аудиокнига, здесь все по-другому. Другой звук, другое качество, другой посыл и настроение. Роли озвучивают актеры первой величины, и их подача, умение одной лишь интонацией выразить весь спектр эмоций действительно увлекает.

Вместе с горожанами, заставшими эпоху винила и замирающими от того, знакомого с детства звучания, пластинками сегодня интересуются и молодые слушатели.

- Да, молодежь действительно приходит к нам послушать рок. А люди постарше в большинстве своем отдают предпочтение классике. Вообще-то в нашем фонде хранится немало ценных вещей. Например, пиратская пластинка с песнями групп «Наутилус Помпилиус» и «Бригада С». Выпущенная без согласия с музыкантами, она после судебных разбирательств ушла из продажи, но удивительным образом сохранилась у нас. Знатоки наверняка оценят и диск «С петлей на шее» группы «Мастер», так как это был первый опыт записи альбома собственными силами, - говорит Лия Полякова. – Я люблю квддуб из них, ведь для меня они как книги – отражение эпохи. Мира, которого уже нет. А они по-прежнему существуют. И, к нашей радости, не просто доживают свой век, а живут в полном смысле этого слова.

Фото Геннадия Гуляева