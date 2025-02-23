На Нулевой продольной введут ограничения из-за салюта





В Центральном районе Волгограда 23 февраля в связи с проведением салюта в День защитника Отечества будут введены ограничения на Нулевой продольной магистрали. Как сообщает V102.RU, с 10:00 до 22:00 будет ограничена стоянка на парковочной площадке у «Бронекатера «БК-31».

Также ограничение на остановку и стоянку будут введены с 15:00 до 22:00 от спуска с улицы 7-ой Гвардейской до круговой развязки по улице Комсомольской.

Парковка возле амфитеатра будет работать в обычном режиме. Движение транспорта будет осуществляться в полном объеме.

Фото из архива V102.RU