«Шестерка» задержала поезда в Волгоградской области

Происшествия 14.08.2021 13:15
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14.08.2021 13:15
Два поезда из Адлера на 44 минуты задержались в Волгоградской области из-за ДТП на ж/д путях. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжском отделении железной дороги, столкновение грузового поезда и автомобиля «ВАЗ-2106» произошло накануне днем в Камышинском районе на 159 км перегона Семеновский – Умёт.
Сообщается, что оставленная легковушка без водителя находилась в колее за пределами железнодорожного переезда. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда №127 Адлер – Красноярск и №451 Адлер – Ижевск. Пострадавших и схода подвижного состава нет.
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