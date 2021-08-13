Осужден 17-летний убийца двоих человек в Волгоградской области

Расследования 13.08.2021 15:39
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13.08.2021 15:39
К 7,5 годам лишения свободы приговорен 17-летний житель Волгоградской области за убийство двоих человек с целью скрыть другое преступление. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Снежана Тихонова, наказание молодой человек будет отбывать в воспитательной колонии.
Преступление произошло 9 июля прошлого года в селе Лог Иловлинского района, где были обнаружены тела двух местных жителей 51 и 62 лет с колото-резаными ранения спины и живота по месту жительства одного из мужчин.
Следствием и судом установлено, что смертельные ранения потерпевшие получили в результате бытового конфликта, возникшего между ними и осужденным. В разгар ссоры все ее участники находились в состоянии алкогольного опьянения. Будучи недовольным высказываниями 51-летнего мужчины, злоумышленник взял табурет и нанес ему удар по голове, после чего схватил нож и причинил ранения в область живота. Второго потерпевшего односельчанин несколько раз ударил ножом в область спины. В момент совершения убийства молодому человеку, который уже имел судимость за кражу, было 16 лет.
В ходе допроса подросток признался в содеянном, пояснив следователям, что зашел в гости к 62-летнему потерпевшему, чтобы посмотреть недавно арендованный им для проживания дом, в котором к тому моменту уже находился второй ранее знакомый ему мужчина. В какой-то момент гость стал высказывать в его адрес нелицеприятные выражения, что и спровоцировало драку, а впоследствии и убийство обидчика. Хозяина дома он убил, чтобы тот не сообщил о совершенном им преступлении правоохранительным органам.
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