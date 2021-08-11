Расследования

В Волгограде осудили рядового за неуставные отношения

Расследования 11.08.2021 17:24
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11.08.2021 17:24


К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде 20-летний военнослужащий Абдуллах Айтукаев за избиение сослуживца. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский гарнизонный военный суд признал Айтукаева виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства, сопряженном с насилием и повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 335 УК РФ).
Установлено, что 1 апреля текущего года в казарме воинской части Айтукаев в присутствии других военнослужащих нанес рядовому, который сделал ему замечание, удар кулаком в плечо и не менее четырех ударов кулаком в область грудной клетки и живота. Потерпевшему была причинена закрытая тупая травма живота в виде кровоизлияний в ткани внутренних органов. Данные телесные повреждения были квалифицированны как тяжкий вред здоровью.
На суде Айтукаев признал себя виновным, пояснив при этом, что применил насилие к рядовому, поскольку желал проучить его, но не хотел причинить вред его здоровью. После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.  

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