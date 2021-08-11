В Волгограде осудили рядового за неуставные отношения

Расследования 11.08.2021 17:24
0
11.08.2021 17:24
К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде 20-летний военнослужащий Абдуллах Айтукаев за избиение сослуживца. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский гарнизонный военный суд признал Айтукаева виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с унижением чести и достоинства, сопряженном с насилием и повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 335 УК РФ).
Установлено, что 1 апреля текущего года в казарме воинской части Айтукаев в присутствии других военнослужащих нанес рядовому, который сделал ему замечание, удар кулаком в плечо и не менее четырех ударов кулаком в область грудной клетки и живота. Потерпевшему была причинена закрытая тупая травма живота в виде кровоизлияний в ткани внутренних органов. Данные телесные повреждения были квалифицированны как тяжкий вред здоровью.
На суде Айтукаев признал себя виновным, пояснив при этом, что применил насилие к рядовому, поскольку желал проучить его, но не хотел причинить вред его здоровью. После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
Пастуха подозревают в случайном поджоге степи в Волгоградской области11.08.2021 16:49
Расследования 11.08.2021 16:49
Волгоградец подменил ценники на велосипедах и обманул продавца (ВИДЕО)11.08.2021 11:45
Расследования 11.08.2021 11:45
Что стало с заправкой в Волгограде через год после взрыва?: смотрим сверху10.08.2021 20:19
Расследования 10.08.2021 20:19
После скандала в волгоградской больнице всплыл еще один эпизод оставления ребенка без присмотра10.08.2021 17:23
Расследования 10.08.2021 17:23
Предприимчивой волгоградке грозит реальный срок за обналичивание 9 млн рублей10.08.2021 16:30
Расследования 10.08.2021 16:30
Волгоградца осудят за растление малолетних10.08.2021 13:00
Расследования 10.08.2021 13:00
В Волгограде осудили взломщика банкомата с авантюрным прошлым10.08.2021 12:52
Расследования 10.08.2021 12:52
Пришли к дому с пистолетом: трио несостоявшихся разбойников задержали в Волжском10.08.2021 12:41
Расследования 10.08.2021 12:41
В Волгограде накажут медперсонал больницы за брошенного в боксе малыша09.08.2021 15:11
Расследования 09.08.2021 15:11
Алжирца осудят за жестокое убийство в Волгограде09.08.2021 12:54
Расследования 09.08.2021 12:54
В Волгограде родственника Владимира Кадина осудили за самоуправство09.08.2021 12:08
Расследования 09.08.2021 12:08
«Думал, это рак»: Волжская больница выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть пациентки из-за врачебной ошибки08.08.2021 20:08
Расследования 08.08.2021 20:08
«Не успел снять бампер»: сбившему насмерть ребенка жителю Волгоградской области грозит арест08.08.2021 12:25
Расследования 08.08.2021 12:25
В кабинете главы администрации района Волгоградской области прошли обыски08.08.2021 11:25
Расследования 08.08.2021 11:25
В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное дело06.08.2021 13:27
Расследования 06.08.2021 13:27
Реклама