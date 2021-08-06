В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-1

Расследования 06.08.2021 09:58
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06.08.2021 09:58
Адвоката оштрафовали за попытку проноса средства мобильной связи на режимную территорию СИЗО-1 в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, постановлением мирового судьи Центрального района на защитника наложен штраф в размере 2000 рублей.
Попытку проноса сотового телефона пресек сотрудник отдела режима следственного изолятора №1 в ходе досмотра адвоката на контрольно-пропускном пункте учреждения. Перед проведением досмотра сотрудник учреждения предупредил о необходимости сдачи средств мобильной связи и других предметов, запрещенных для проноса на режимную территорию. Посетитель ответил, что ничего запрещенного при себе не имеет, о чем сделал запись в соответствующем журнале. Далее он прошел к месту проведения досмотра, где в кармане брюк был обнаружен сотовый телефон.
По данному факту был составлен административный материал по ч.2 ст. 19.3 КоАП РФ.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области
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