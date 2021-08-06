В Волгограде адвокат пытался пронести iPhone на территорию СИЗО-1





Адвоката оштрафовали за попытку проноса средства мобильной связи на режимную территорию СИЗО-1 в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, постановлением мирового судьи Центрального района на защитника наложен штраф в размере 2000 рублей.

Попытку проноса сотового телефона пресек сотрудник отдела режима следственного изолятора №1 в ходе досмотра адвоката на контрольно-пропускном пункте учреждения. Перед проведением досмотра сотрудник учреждения предупредил о необходимости сдачи средств мобильной связи и других предметов, запрещенных для проноса на режимную территорию. Посетитель ответил, что ничего запрещенного при себе не имеет, о чем сделал запись в соответствующем журнале. Далее он прошел к месту проведения досмотра, где в кармане брюк был обнаружен сотовый телефон.

По данному факту был составлен административный материал по ч.2 ст. 19.3 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области