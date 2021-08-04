Банк «Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки

Экономика 04.08.2021 19:10
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04.08.2021 19:10
Бак «Открытие» поднялся на третье место среди российских банков по выдачам кредитов на рефинансирование ипотеки по итогам первого полугодия 2021 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора, подготовленного ДОМ.РФ совместно с Frank RG.
С января по июнь 2021 года «Открытие» рефинансировал более 10,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 27,7 млрд рублей. Доля банка в общей выдаче топ-20 банков составила 8,9%.
За год «Открытие» нарастил объем выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки в 3,8 раза, поднявшись сразу на 6 позиций в рейтинге банков-лидеров по объему рефинансирования ипотеки.
Всего топ-20 банков за 6 месяцев 2021 года выдали на цели рефинансирования 130 тысяч кредитов на 311 млрд рублей. Это больше на 32% в количественной выражении и на 38% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Рефинансировать ипотеку в банке «Открытие» можно по ставке от 7,7% годовых. Сумма кредита от 500 тысяч рублей и до 50 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и до 20 млн рублей для остальных регионов России. Максимальный срок кредитования - до 30 лет. При рефинансировании ипотеки клиент может также получить под ипотечную ставку дополнительную сумму до 2 млн рублей на личные нужды. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение банк примет за 3 минуты.
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