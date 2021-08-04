Происшествия

На трассе под Волгоградом легковушка и маршрутка столкнулись с фурой: двое погибли

Происшествия 04.08.2021 11:46
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04.08.2021 11:46




На федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» "Лада Веста" столкнулась с  большегрузом «Ивеко». В результате ДТП водитель легковушки  и его 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне  в 18:40 отечественный автомобиль под управлением 34-летнего мужчины   двигался из Волгограда в сторону Саратова. На 536 километре при обгоне он вылетел  на встречную полосу и столкнулся с тягачом. В результате резкой остановки еще один автомобиль «Фиат»  под управлением 48-летнего жителя Ростовской области  врезался в заднюю часть большегруза. 

 

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