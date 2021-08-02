Чиновников Волгоградской области озадачили перед началом учебного года

Общество 02.08.2021 12:31
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02.08.2021 12:31
Дополнительные поручения по подготовке учебных заведений Волгоградской области к новому учебному году получили сегодня региональные чиновники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации области, губернатор Волгоградской области озвучил задачи на оперативном совещании, где рассматривались вопросы комплексной модернизации объектов образования, подготовки к открытию «Точек роста» в сельских школах и, конечно, организацию работы по проведению всех предусмотренных для семей и педагогов выплат.
«Отдельно отмечу, что с 1 сентября текущего года в рамках национального проекта «Образование» сразу в 97 сельских школах области начнут работу Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Общее количество таких центров на территории Волгоградской области достигнет 195», — озвучил данные губернатор.
По его словам, в ходе подготовки к новому учебному году проводится замена окон, ремонт кровель. В школах области также выполняют работы по дополнительному освещению учебных кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортплощадок. Проводится текущий ремонт.
Как и ранее, в новом году в Волгоградской области обеспечивается 100%-ная доступность дошкольного образования. Все школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. Бесплатное горячее питание будут получать все учащиеся начальных классов, а также часть учеников средних и старших классов в соответствии с действующим законодательством.
Глава региона дополнительно поручил обеспечить в полном объеме в установленные сроки выплаты семьям, имеющим детей школьного возраста, согласно поручению президента России. А также всех необходимых выплат педагогам и сотрудникам образовательных учреждений Волгоградской области, предусмотренных действующим законодательством. Контроль за ходом ремонтных работ и оснащение школ новым оборудованием будет усилен, чтобы успеть все сделать к 30 августа. Особое внимание будет уделено обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений и прилегающих территорий, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, школьному питанию.
Доклад о готовности школ к новому учебному году губернатору представят до 27 августа.
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