



СК «Росгосстрах Жизнь», УК «Открытие» и «Открытие Брокер» (входят в группу банка «Открытие») составили рейтинг самых доходных инвестиционных стратегий за первое полугодие 2021 года. Средняя доходность, взвешенная по объему инвестированных средств в продуктах типа «Автоколл», составила 19% годовых в рублях и 16% годовых в долларах США. Доходность по ИСЖ с регулярными взносами превысила 47% в рублях на первый взнос. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Лучшей стратегией инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) от «Росгосстрах Жизнь» с единовременным взносом стала стратегия «Максимальный потенциал», состоящая из наиболее перспективных акций компаний из США, включая General Electric и Blackrock — за I полугодие 2021 года она принесла клиентам доходность в размере 8,11%*. На втором месте — стратегия ИСЖ «Электромобили» сроком на 5 лет, в составе которой акции лидеров электроавтомобильного сектора, в том числе BMW, Tesla, Toyota и др. — она позволила клиентам заработать +7,65%* за полгода. Третьей по доходности стала стратегия «Глобальные фонды» с доходностью +4,08% — в ее состав входят 5 международных фондов, в том числе фонды Bank of New York Mellon и Aberdeen, среди которых есть фонды акций и фонды облигаций.

Лучшими стратегиями ИСЖ с регулярными взносами «Страйк» стали «Мировые бренды» (доход +9,43% на 5 взносов, даже если внесен только один, или +47,15% на первый взнос), и Fedex (доход +2,86% на 5 взносов, даже если внесен только один, или +14,38% на первый взнос).

«Продукты со 100-процентной защитой капитала не только позволяют клиентам быть абсолютно уверенными в том, что они вернут свои инвестиции в конце срока действия договора, но и дают возможность заработать на росте ценных бумаг. Кроме того, клиенты банка «Открытие» регулярно получают доход по купонным стратегиям ИСЖ: по состоянию на 1 июля 2021 года выплаты были у более чем 1500 владельцев полисов. При этом в программах с единовременным взносом доходность по таким выплатам достигала 17%», – говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Открытие» сохранили лидирующие позиции по доходности по результатам первой половины 2021 года. ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» с начала 2021 года вырос на 16,28%, сохраняя первое место по доходности за год (+ 57,17%) и за три года (+ 116,61%) среди всех смешанных фондов в стране. Флагманский фонд акций на российском рынке ОПИФ «Открытие – Акции» по итогам полугодия вырос на 16,01%, за год - на 43,64%, за 3 года – на 78,52%. ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций» с начала года вырос на 15,03%, за год – на 68,26% и занимает абсолютное первое место по доходности среди всех российских фондов за 3 года (+134,19%).

«Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за трехлетний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения. Ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн рублей в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд «Открытие – Лидеры инноваций» занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд «Открытие – Глобальные инвестиции» показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК «Открытие», – говорит Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие».

Синергия УК «Открытие» и «Открытие Брокер» позволила совместно разработать высокоэффективные инвестиционные продукты и стратегии для клиентов группы. Так, с начала 2021 года более 17 тыс. клиентов группы банка «Открытие» получили доход от инвестиций по стратегии доверительного управления (ДУ) «Купонная», разработанной совместно с фабрикой структурных продуктов «Открытие Брокер». Купонные выплаты находятся в диапазоне 11-15% годовых, в абсолютных значениях – 11-32,5%. Основой стратегии стали акции крупнейших российских корпораций: АЛРОСА, НОВАТЭК, «Яндекс», «Московская биржа», «МТС», «Магнит», «Роснефть», «Полюс», «Аэрофлот», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и ГМК «Норильский никель». Компании занимают лидирующие позиции в своих сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов на рынке. В этом году благодаря росту базовых активов «автоколл» сработал сразу по 7000 из 17 095 контрактов, что позволило клиентам получить всю сумму инвестирования – 3,5 млрд рублей и купонов на сумму более 1,5 млрд рублей, и реинвестировать средства в новые актуальные инвестиционные идеи.

По стратегии ДУ «Облигационная» (коммерческие облигации серии 001РС-04 Johnson & Johnson, Mcdonald's, Unilever, Kellogg, Kraft Heinz) клиенты «Открытие Брокер» получили купон в размере 12% годовых от номинальной стоимости облигаций.

В июне УК «Открытие» в связи с превышением целевой доходности приняла решение о досрочном прекращении стратегии доверительного управления ИИС «Структурированная» с инвестиционной идеей на рост акций FedEX. Средняя доходность стратегии, разработанной совместно с фабрикой структурных продуктов «Открытие Брокер», составила более 13% годовых, приблизившись к 25% за весь срок. Общее количество реализованных контрактов составило 1776, а объем средств для досрочного погашения превысил 614 млн рублей.

В мае произошло очередное купонное наблюдение по биржевым инвестиционным облигациям (БИО) серии БО-ИО01 с инвестиционной идеей на корзину компаний сектора luxury и дополнительным купоном с эффектом памяти. За последний год все акции, входящие в состав этой стратегии, отыграли прошлогодние потери и показали значительный прирост стоимости. По итогу купонного наблюдения инвесторам был выплачен повышенный купон, обеспеченный эффектом памяти, сразу за два года в размере 30% от номинальной стоимости облигаций.

Также квалифицированным инвесторам предлагалась структурная облигация «Ставка на лидеров», эмитентом которой выступил «Открытие Брокер». Продукт, в состав которого вошли «голубые фишки» российского рынка, всего за полгода принес держателям доход в размере 16% годовых. Изначально планировалось, что срок продукта составит полтора года. Однако в связи с превышением акциями барьера отзыва продукт был отозван при втором квартальном наблюдении по выплате купона в связи с досрочной реализацией инвестиционной идеи.

В общей сложности за первое полугодие 2021 года в «Открытие Брокер» было погашено или отозвано 2493 структурных продукта в рамках 83 инвестиционных идей в формате нот (Autocall notes). Общий объем погашенных продуктов составил 6,99 млрд рублей. Ноты, номинированные в четырех валютах (USD, EUR, RUB, GBP), показали отличную результативную доходность. Так, доходность в нотах с условным купоном в долларах, взвешенная по объему инвестирования, составила 16,35% годовых (в версии с гарантированным купоном 9,42% годовых), а в рублевых нотах с условным купоном средняя доходность, взвешенная по объему инвестирования, составила 21,09% годовых (в версии с гарантированным купоном 11,54% годовых).

Также за первое полугодие 2021 года в «Открытие Брокер» успешно погасились или отозвались на брокерских счетах более 5,5 тыс. структурных продуктов типа «автоколл» на сумму 4,99 млрд рублей, что принесло клиентам в среднем доход, взвешенный по объему инвестирования, в размере 19,22% годовых в рублях.

«Фабрика структурных продуктов группы «Открытие» в очередной раз подтвердила свою репутацию поставщика первоклассных инвестиционных решений. Мы рады, что инвестиционные идеи, заложенные основу наших продуктов, реализовались и принесли инвесторам достойную доходность как в продуктах с полной защитой капитала, так и в продуктах с условной защитой. Мы и дальше планируем предлагать нашим клиентам подобные инструменты, которые на текущий момент доступны только квалифицированным инвесторам», — говорит начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер» Антон Плясунов.

* Промежуточный результат с учетом коэффициента участия и изменением курса валют.



