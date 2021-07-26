Замгубернатора Волгоградской области наградил президент





Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на 20-ти страничный Указ президента РФ, Василий Иванов отмечен государственной наградой "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, что Василий Иванов курирует в администрации Волгоградской области блок АПК и ветеринарию. Отметим, что за сельское хозяйство в регионе Иванов отвечает давно. Ранее он был министром сельского хозяйства Волгоградской области, а в 2015 году был назначен в новой структуре администрации председателем комитета сельского хозяйства, а потом стал отвечать за АПК региона в статусе заместителя губернатора Волгоградской области.



