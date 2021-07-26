Под Волгоградом после смерти утонувшего в ванне младенца возбуждено уголовное дело

Расследования 26.07.2021 13:06
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26.07.2021 13:06
Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летней жительницы Камышина, которая нечаянно утопила 9-месячного сына по время купания. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, накануне днем камышанка стала купать младенца в ванне, отвлеклась и оставила ребенка одного. Нескольких минут хватило, чтобы малыш захлебнулся и погиб. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти младенца стало закрытие дыхательных путей водой. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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