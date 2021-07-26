В Сбере теперь можно застраховаться от снижения оклада

Экономика 26.07.2021 12:33 Новости компаний
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26.07.2021 12:33 Новости компаний
Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» предложила заёмщикам потребительских кредитов Сбера страхование от снижения оклада. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, новую защитную опцию можно подключить в СберБанк Онлайн в момент подачи заявки на кредит.
При оформлении потребительского кредита клиент может подключиться к программе страхования жизни от «Сбербанк страхование жизни». Эта программа при оформлении в онлайн представляет собой конструктор, то есть клиент может самостоятельно выбрать страховые риски в любой комбинации: защиту жизни; здоровья; защиту на случай потери работы; защиту на случай снижения оклада.
Включение в программу новой опции позволит получить выплаты в случае снижения оклада более чем на 15%. Выплаты будут производиться в течение шести месяцев и компенсируют от 60% до 100% платежей по потребительскому кредиту в зависимости от размера снижения оклада.
«Многие предприятия, столкнувшиеся со сложностями под влиянием пандемии, вынуждены оптимизировать условия труда — корректируют зарплаты, сокращают штат. Переживания относительно стабильности дохода испытывают даже те сотрудники, работодатели которых не предпринимали таких мер. Поэтому мы дополнили нашу программу страхования для заёмщиков потребительских кредитов актуальными рисками — страхованием от потери работы, а теперь и страхованием от снижения оклада. Эти опции востребованы у наших клиентов. Риск потери работы подключает 15% заёмщиков, оформляющих договор страхования жизни. Кстати, выплаты по этому риску с начала года составили уже 20 млн рублей. Риск снижения оклада только на этапе тестирования подключило более трёх тысяч клиентов», - отмечает Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
«Жители Поволжья стремятся защититься от существующих рисков, особенно актуально это стало проявляться в современной действительности. Большую популярность приобретают дополнительные страховые опции, в том числе, защита от потери работы. В январе-июне 2021 года «Сбербанк страхование жизни» по этому риску выплатила жителям Поволжья 1,3 млн рублей. Подключаясь к программе страхования, клиенты могут настроить риски «под себя», а теперь иподключить защиту от снижения оклада. Приобрести полис можно в несколько касаний в момент оформления кредита в мобильном приложении СберБанк Онлайн», - комментирует Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.
Плата за страхование для заёмщиков потребкредитов зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит.
По рискам «Жизнь» и «Здоровье» программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет, по рискам «Потеря работы» и «Снижение оклада» — от 18 до 55 лет для женщин, от 18 до 60 лет — для мужчин.
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