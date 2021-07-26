«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Волгограда при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на Wink
Телеком 26.07.2021 11:39 Реклама
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26.07.2021 11:39 Реклама
«Ростелеком» в рамках акции предлагает жителям Волгограда при приобретении умной «Капсулы» с голосовым помощником «Маруся» бесплатную двухмесячную подписку «Start» на мультимедийный сервис Wink. Чтобы воспользоваться предложением, покупку необходимо совершить до конца августа 2021 года, активировать промо-код на подписку можно до 15 сентября. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не только выступать в роли полноценного собеседника, отвечать на вопросы и выполнять команды, но также управлять сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома».С помощью голосовых команд она способна переключать каналы, выбирать и запускать фильмы и сериалы, регулировать громкость телевизора, включать и выключать различные бытовые приборы и устройства, например, лампы освещения, подключенные к сервису «Умный дом».
«Технологические новинки активно входят в нашу жизнь. Лет десять назад мы не представляли, что «голосом» можно включить телевизор и музыку, а искусственный интеллект расскажет о погоде или просто поговорит с вами по «душам». Умные виртуальные помощники становятся нашей обыденностью, приносят в нашу жизнь комфорт. Попробовать пользоваться голосовым помощником «Маруся» можно, установив соответствующее приложение на телефон, а уже затем принимать решение о покупке гаджета», — отмечает Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Голосовой помощник «Маруся» от «Ростелекома» и Mail.ru Group знает много развивающих игр для детей. Она умеет включать радио и запускать плейлист своего владельца ВКонтакте, звонить по номерам списка друзей в социальной сети. С ее помощью пользователи могут устанавливать будильники и напоминания, узнавать погоду и находить ответы на различные вопросы – все это в режиме прямого диалога с капсулой. Мощность колонки позволяет слушать громкую музыку с хорошим качеством звука даже в больших помещениях.
«Мы купили «Капсулу» недавно, но уже поняли, что присутствие «Маруси» принесло нашу жизнь не только удобство, но и радость. Дети слушают сказки и стихи, задают вечные детские вопросы «почему?» и получают основательные ответы. И я довольна помощницей – и рецепт нужный найдет и музыку для настроения включит. Особое удобство вечером у телевизора. Теперь переключаем каналы, ищем фильмы в нашем любимом Wink, отдавая команды «Марусе». Прямо фантастика. Мы очень довольны приобретением. Хотим подарить умную «Капсулу» маме на день рождения. Думаю, «Маруся» станет и ей хорошей помощницей», – поделилась Екатерина Седова, абонент «Ростелекома» из Волгограда.
Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в офисах розничной сети компании «Ростелеком», заказать на сайте компании или по телефону 8 800 1000 800.
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