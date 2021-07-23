Экономика

ВТБ: траты южан за рубежом за последний месяц выросли на 20%

Экономика 23.07.2021 20:02 Новости компаний
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23.07.2021 20:02 Новости компаний


За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Южного федерального округа в зарубежных странах увеличился на 20% по сравнению с предыдущим месяцем — до 80 млн рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня.  Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, за месяц клиенты банка, проживающие на юге России, потратили в Турции 10 млн рублей, что в 5 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на гостиницы, развлечения и рестораны. Допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот вдвое меньше аналогичных значений 2019 года. При этом по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом – в частности, четырёхкратный рост зафиксирован на аренду автомобилей и 6% на услуги АЗС, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.
Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат клиентов ВТБ из ЮФО на аренду авто за месяц вырос в пять раз (4,3 млн рублей), вдвое на экскурсии (2,4 млн). В 1,7 раза увеличились расходы на развлечения, на 20% — на рестораны (10 млн) и гостиницы (16,5 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам южан за границей вдвое уступает допандемийному показателю 2019 года.
Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Италия. Оборот южан в ней вырос в 1,6 раза — до 1,2 млн рублей. На 40% увеличились расходы клиентов на Кипре (6,6 млн), на 32% в Греции (2,4 млн). В связи с открытием в конце июня прямых авиаперелетов из Ростова и Краснодара в Сербию, сумма транзакций по картам банка в этой стране выросла вдвое (1 млн рублей). При этом Кипр и Сербия стали у жителей ЮФО даже востребованнее, чем до пандемии в этот же период времени (почти в 3 раза и на 30% по обороту соответственно).
По итогам первого полугодия оборот по картам клиентов ВТБ из ЮФО за рубежом составил 400 млн рублей. Это на 7% ниже значений первых двух кварталов 2020 года и на 56% — чем за 6 месяцев 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций южан вошли ОАЭ (98 млн), Италия (44 млн), Турция (34 млн), США (30 млн), Испания (27 млн), Мальдивы (25 млн), Германия (15 млн), Беларусь (12 млн), Великобритания (11,5 млн), Кипр (11 млн). Интересно, что в нескольких странах оборот вырос не только относительно 2020 года, но и 2019-го — в их число вошли Мальдивы (прирост в 2 раза), Кипр (+54%), ОАЭ (+23%).
В целом по России наблюдаются аналогичные тенденции. Объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах за последний месяц вырос на 36%, до 2,4 млрд рублей, а в Турции – почти в 6 раз, до 357 млн рублей. Оба показателя уступают допандемийным: по миру — более чем вдвое, по Турции – на 21%. Значительный прирост оборота туристических трат за месяц показали Болгария, Хорватия, Греция, Италия и Кипр. По итогам полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь-июнь 2020 г. и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-5 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн) и Беларусь (679 млн).
«Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма – по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран», — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля.

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