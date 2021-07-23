Происшествия 23.07.2021 13:35
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23.07.2021 13:35
Двух подростков доставили в больницу с травмами после столкновения мотоцикла Racer и тракторной тележки на проселочной дороге в Кумылженском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 13-летний школьник решил прокатить на мотоцикле своего 16-летнего товарища. Прав на управление этим транспортным средством у мальчика не было. Двигаясь по грунтовой дороге, малолетний водитель не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с телегой, прицепленной к трактору «МТЗ-82». Водитель сельскохозяйственной машины, который не пострадал, немедленно остановился, помог подросткам и вызвал медиков.
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