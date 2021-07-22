



В разгар уборочной кампании региональный филиал Росельхозбанка подвел итоги первого полугодия по финансированию предприятий сельского хозяйства.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, 95 % в портфеле кредитования корпоративных клиентов-юридических лиц занимает поддержка сезонных-полевых работ. Так на обеспечение этих целей с начала года представительством банка выделено 2,8 млрд рублей. По сравнению с выдачами за аналогичный период 2020 года данный показатель вырос на 20%.

Согласно аналитики, кредитные средства аграрии направляют на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей к технике, семян и удобрений.

Льготные кредиты Россельхозбанка сельхозтоваропроизводители области получили в объеме 2 млрд рублей. Это на 35 % больше показателей прошлого года. Среди клиентов Банка, воспользовавшихся льготными предложениями, предприятия крупного, малого и среднего бизнеса, а также фермерские хозяйства региона.

Всего на цели развития АПК с начала года Волгоградский региональный филиал выдал 3,5 млрд рублей.

«Россельхозбанк активно работает в направлении повышения доступности кредитных ресурсов. Уборочная кампания в Волгоградской области приближается к экватору. Отличные показатели по намолоту и качеству зерна в хозяйствах наших сельхозтоваропроизводителей подтверждают своевременность мер по финансированию сезонных работ, проведенных весной», – отметил директор Волгоградского регионального филиала Андрей Гавриленко.