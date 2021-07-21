У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из Тамбова





Временно исполняющей обязанности заместителя руководителя Управления ФССП России по Волгоградской области назначена Наталия Жегалина, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФССП России по региону.

Старший лейтенант внутренней службы Наталия Жегалина прибыла в Волгоград из Тамбовской области, где работала в должности начальника отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций УФССП России по Тамбовской области.

Напомним, что УФССП России по Волгоградской области с февраля текущего года возглавляет полковник внутренней службы Галина Косогорская . Она прибыла в Волгоград из Оренбурга.

Бывший руководитель УФССП по Волгоградской области Владимир Евстигнеев в настоящее время является подсудимым по уголовному делу о получении взятки через посредника. По версии следствия, Евстигнеев провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Волгограда.



