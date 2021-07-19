Любитель театра купил за 10 тысяч у афериста билет в НЭТ Волгограда

Общество 19.07.2021 11:38
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19.07.2021 11:38
Жертвой мошенника стал житель Тракторозаводского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по городу Волгограду, молодой человек через интернет-сайт за 10 тысяч рублей приобрел билет в Волгоградский НЭТ, но его электронную версию так и не получил. Фактически деньги ушли в неизвестность. Расстроенный любитель театра сообщил о мошенничестве в правоохранительные органы. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности преступника.
Отметим, что в настоящее время коллектив Волгоградского НЭТа ушел на летние каникулы. Открытие нового театрального сезона намечено на 30 сентября. В настоящее здание театра ремонтируют.
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