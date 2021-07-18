



Больше трех часов без света находятся жители многоквартирных домов №205 и №203 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы «сталинки» под номером 205, свет в их доме пропал из-за рухнувшего на электропровода огромного дерева. Причем, электричество выключилось только в половине дома.





«Все произошло во второй половине дня, когда начался ветер с дождем. Дерево упало во дворе многоквартирного дома, зацепив провода. Приехали сотрудники УК «ТЗР». Они натянули сигнальную ленту, пофотографировали. На этом все. Работы никакие не ведутся, когда дадут свет – непонятно», - сообщили в редакцию жители. Дом №203 по проспекту Ленина обесточен полностью.





Отметим, что огромные деревья в этом дворе падают регулярно, поэтому, видимо, убирать их не спешат. Так, в августе 2019 года под напором стихии мощное дерево упало во дворе дома №205 по проспекту Ленина, перегородив проезд и разворотив корнями асфальт. Неделю жильцы в буквальном смысле упрашивали коммунальщиков Тракторозаводского района убрать его, но безрезультатно. Просьбу жильцов сотрудники УК и администрации исполнили только после публикации этой истории на «Высоте 102». Примечательно, что в доме №205 по проспекту Ленина по-прежнему расположены МКУ «Служба по обеспечению и реализации жилищной политики» и отдел по жилищной политике по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам.



