Общество

В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лени

Общество 10.08.2019 15:13
1638 0
10.08.2019 15:13


Поразительную неспешность и стойкий иммунитет к настойчивым просьбам жителей дома №205 по проспекту Ленина очистить их двор от рухнувшего дерева почти неделю демонстрируют коммунальщики Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, они звонили по этой проблеме в администрацию района, затем в ООО "УК ТЗР", эксплуатирующую организацию. В итоге цепочка замкнулась на диспетчере участка, которая невозмутимо заявила, что дерево никому не мешает, поэтому его когда-нибудь да уберут.

Отчеканив каждую фразу, диспетчер отключилась, не дав возможности жильцам спросить, а будет ли восстановлен асфальт, поврежденный мощными корнями упавшего растения. 

Жители рассказали информагентству, что дерево не выстояло под натиском сильного ветра и упало в понедельник, 5 августа. Сотрудники коммунальных служб только отпилили ветки, чтобы они, видимо, не мешали проезду машин. Отпиленное свалили в кучу.

Так так все и лежит во дворе вместе с огромным стволом-обрубком почти неделю. Отметим, что дерево упало около въезда во двор со стороны арки на площадку, куда парковали свои машины местные жители. Сейчас они этого делать не могут, поэтому все стали парковать автомобили под забором детского сада.

Интересно в этой истории и то, что в доме №205 по проспекту Ленина расположены МКУ "Служба по обеспечению и реализации жилищной политики" и отдел по жилищной политике по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам. Выходит, что муниципальные служащие спокойно наблюдают за этим безобразием, не предпринимают никаких попыток, чтобы навести порядок в этом неблагоустроенном дворе, который краше от случившегося явно не стал. 
Местные жители шутя называют упавшее дерево новой дворовой инсталляцией, а некоторые считают, что оно стало своеобразным памятником неспешной, безразличной и ленивой работе коммунальщиков района.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде ливень выпустил на свободу потоки фекалий (ВИДЕО)
13.07.2019 20:52
56312 0
«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского
27.07.2019 20:52
29009 0
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
24525 0
Общество
10.08.2019 16:38
Общество 10.08.2019 16:38
6694 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.08.2019 07:47
Общество 10.08.2019 07:47
2282 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 20:13
Общество 09.08.2019 20:13
14981 32 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 17:41
Общество 09.08.2019 17:41
2337 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 15:08
Общество 09.08.2019 15:08
2567 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 11:38
Общество 09.08.2019 11:38
10407 13 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 11:26
Общество 09.08.2019 11:26
12620 59 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 10:08
Общество 09.08.2019 10:08
2401 14 Обсудить

0
Далее
Общество
09.08.2019 09:02
Общество 09.08.2019 09:02
5407 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 17:36
Общество 08.08.2019 17:36
2844 4 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 16:36
Общество 08.08.2019 16:36
5271 15 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 15:25
Общество 08.08.2019 15:25
3701 5 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 13:29
Общество 08.08.2019 13:29
3844 10 Обсудить

0
Далее
Общество
08.08.2019 12:57
Общество 08.08.2019 12:57
8301 10 Обсудить

0
Далее
Общество
07.08.2019 15:19
Общество 07.08.2019 15:19
1069 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:53
«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:0Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде на Международном парковом форуме «секретики» открывали днем и ночьюСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Волгограде проходят пикеты в поддержку независимых московских кандидатовСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лениСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озераСмотреть фотографии
14:21
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:02
В Волгограде соединят два района новой дорогойСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникамСмотреть фотографии
11:07
Шик и блеск: жители Волгограда – о стоматологической поликлинике европейского уровняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
В Волгограде отвергнутый влюбленный сжег машину дамы сердцаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом поднимают внедорожник из озера с утонувшим водителемСмотреть фотографии
07:47
Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградцаСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде водитель протаранил футбольный мяч из бетона, двое в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинацииСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:52
В Россию из Португалии экстрадирован гражданин РФ, обвиняемый в тяжких преступлениях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Волгоградской области из-за роста смертельных ДТП пройдут проверки на дорогахСмотреть фотографии
17:19
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостьюСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области впервые лишили лицензии УК-«уклониста»Смотреть фотографии
14:17
В Волгограде ценный артефакт глубокой древности готовят к реставрацииСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде с осужденного за мошенничество профессора взыскали миллион рублейСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде в ходе конфликта двух женщин погибла собака, которую выкинули с 5 этажаСмотреть фотографии
11:38
В частный сектор на юге Волгограда вернулись мусорные завалыСмотреть фотографии
11:26
Губернатор рассказал гостям Международного паркового форума, на чем помешан глава Волгограда Смотреть фотографии
10:41
Пять человек пострадали в Волгоградской области в лобовом ДТПСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 3 тысячи металлургов заключили коллективный договор с «Корпорацией Красный Октябрь»Смотреть фотографии
10:08
Огромное дерево рухнуло у школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
Более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежиСмотреть фотографии
09:16
В Волжском поймали курьера-мошенникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 