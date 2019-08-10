В Волгограде коммунальщики превратили упавшее от ветра дерево в памятник равнодушия и лени

Общество 10.08.2019 15:13
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10.08.2019 15:13
Поразительную неспешность и стойкий иммунитет к настойчивым просьбам жителей дома №205 по проспекту Ленина очистить их двор от рухнувшего дерева почти неделю демонстрируют коммунальщики Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, они звонили по этой проблеме в администрацию района, затем в ООО "УК ТЗР", эксплуатирующую организацию. В итоге цепочка замкнулась на диспетчере участка, которая невозмутимо заявила, что дерево никому не мешает, поэтому его когда-нибудь да уберут.
Отчеканив каждую фразу, диспетчер отключилась, не дав возможности жильцам спросить, а будет ли восстановлен асфальт, поврежденный мощными корнями упавшего растения.
Жители рассказали информагентству, что дерево не выстояло под натиском сильного ветра и упало в понедельник, 5 августа. Сотрудники коммунальных служб только отпилили ветки, чтобы они, видимо, не мешали проезду машин. Отпиленное свалили в кучу.
Так так все и лежит во дворе вместе с огромным стволом-обрубком почти неделю. Отметим, что дерево упало около въезда во двор со стороны арки на площадку, куда парковали свои машины местные жители. Сейчас они этого делать не могут, поэтому все стали парковать автомобили под забором детского сада.
Интересно в этой истории и то, что в доме №205 по проспекту Ленина расположены МКУ "Служба по обеспечению и реализации жилищной политики" и отдел по жилищной политике по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам. Выходит, что муниципальные служащие спокойно наблюдают за этим безобразием, не предпринимают никаких попыток, чтобы навести порядок в этом неблагоустроенном дворе, который краше от случившегося явно не стал.
Местные жители шутя называют упавшее дерево новой дворовой инсталляцией, а некоторые считают, что оно стало своеобразным памятником неспешной, безразличной и ленивой работе коммунальщиков района.
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