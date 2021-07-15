Волгоградцам осталось полдня на уплату НДФЛ

Экономика 15.07.2021 16:58
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15.07.2021 16:58
С 16 июля жителям Волгоградской области, которые вовремя не уплатили НДФЛ, заявленный в декларации за 2020 год, начнут начислять пени. Как сообщили ИА"Высота 102" сегодня в пресс-службе УФНС России по региону, чтобы этого избежать, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц до 16 июля. Если этого не сделать, то пени начислят за каждый день просрочки платежа в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Уплату налога удобнее всего произвести с помощью электронных сервисов ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "Уплата налогов и пошлин". Также уплатить налог можно через любое кредитное учреждение или через почтовые отделения "Почты России".
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