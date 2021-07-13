В Волгограде разыскивают воришку пакетов с роллами

Происшествия 13.07.2021 19:14
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13.07.2021 19:14
Полиция Волгограда разыскивает молодого человека, который сбежал из суши-бара в Краснооктябрьском районе Волгограда с чужими суши и роллами. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по Волгограду, разыскиваемый зашел в заведение, осмотрелся, схватил с прилавка два пакета с готовыми блюдами и выбежал прочь.
Повара-кассиры попытались безуспешно догнать воришку. Камеры видеонаблюдения суши-бара зафиксировали действия предполагаемого подозреваемого, причастного к краже. Приметы преступника: молодой человек на вид 17-20 лет, рост 175-180 см. Был одет в белую футболку с круглой эмблемой на груди и черные шорты, на голове голубая кепка. Граждан, располагающих информацией о личности и местонахождении предполагаемого подозреваемого, просят сообщить в дежурную часть по телефонам (8442) 93-01-11 или 02.
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