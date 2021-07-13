Общество 13.07.2021 13:38
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13.07.2021 13:38
В городском округе городе Михайловке с 9 июля введен карантин по бешенству. До его окончания запрещены мероприятия, связанные со скоплением и перемещением животных, их вывоз за пределы населенного пункта и отлов диких животных для зоопарков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора Волгоградской области.
Ограничения введены после нападения дикой куницы на хозяина одного из домовладений в хуторе Безымянка. «Дикое животное забежало во двор, когда мужчина поливал сад, и укусила его за руку, — рассказала главный ветврач Михайловки Татьяна Фурсова. — Мужчина даже не сразу смог снять куницу, настолько крепко она вцепилась. Пострадавший сразу обратился за медицинской помощью, а труп животного был направлен на лабораторное исследование. Результат пришел положительный».
До окончания карантина в эпизоотическом очаге в Безымянке запрещено лечить больных теплокровных животных. Под запретом посещение домовладения посторонними людьми, кроме сотрудников ветеринарной и ликвидаторов очага, ввоз и вывоз невакцинированных животных, в том числе на убой, перемещение теплокровных животных и снятие шкур.
Это уже второй случай в этом году, когда карантин по бешенству вводится на территории городского округа в Волгоградской области. С 14 апреля под ограничения попал город Фролово также из-за укусившей мужчину бешеной куницы. Ранее карантины были установлены также в нескольких сельских поселениях региона.
Фото: OndrejProsicky, ru.depositphotos.com.
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