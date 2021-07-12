Банк «Открытие»: укрепления рубля можно ожидать осенью

Экономика 12.07.2021 19:51
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12.07.2021 19:51
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич прокомментировал перспективы курса рубля, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Осенью мы ожидаем возврат курс рубля в коридор 72,5 – 73 по отношению к доллару и 85,5 – 86 к евро. Текущее ослабление рубля во многом вызвано ожиданиями еще более сильного роста ключевой ставки на следующем заседании Банка России из-за продолжающегося ускорения годового темпа инфляции. Так, темп инфляции в июне вновь достиг высоких 0,7% м/м, годовой темп ускорился до 6,5 % г/г. И хотя более трети этого прироста пришлось на рост цен на путевки в Турцию и не вполне характерный для июня рост цен на плодоовощную продукцию, действие различных временных факторов сохраняется из месяца в месяц и может найти свое отражение в политике Банка России.
Кроме того, влияние на рынок оказывают «ножницы» экспортных пошлин, когда высокие интервенции Минфина, зависящие от цен на нефть месяц назад, наслаиваются на негативную конъюнктуру рынка. В этом случае интервенции остаются высокими, в то время как в отношении экспорта начинают преобладать более консервативные ожидания.
Мы полагаем, Банк России и Минфин не будут принимать дополнительные меры для укрепления рубля, поскольку рубль находится достаточно далеко от своих апрельских максимумов и пока не представляет угрозы для ускорения инфляции. С другой стороны, для Минфина более слабый рубль означает более высокие доходы, которые могут быть направлены на уменьшения дефицита бюджета.
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