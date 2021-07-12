Экономика

Сбербанк поддерживает нацеленных на успех

Экономика 12.07.2021 16:11 Новости компаний
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12.07.2021 16:11 Новости компаний


Как бы парадаксально это не звучало, но новые условия, в которых теперь живет весь мир, дают возможности для успешного развития бизнеса.Важна идея,а реализовать ее помогут современные банковские сервисы и услуги Сбербанка.
Одним из наиболее динамично развивающихся направлений является сервис по юридическому оформлению и запуску предприятий — «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта». В прошлом году с использованием данного сервиса в Волгограде было зарегистрировано свыше 1100 новых ИП и ООО, а также открыто более 850 расчётных счетов. 
Заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Вяткин отмечает: «Сбербанк оказывает практическую помощь волгоградским предпринимателям в условиях пандемии. Сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счетов   представляет возможность будущим владельцам своего дела сократить внешние контакты до минимума.  Без уплаты госпошлины, поездок по инстанциям, затрат на нотариуса можно оперативно оформить все необходимые документы. Для регистрации бизнеса потребуется всего один визит в банк, что в сегодняшних условиях имеет немаловажное значение».
Для клиентов Сбербанка сервис регистрации бизнеса осуществляется бесплатно. Услуга предоставляется для лиц, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в Сбербанк либо в офис партнёра, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счёта не взимаются. 
 Как пояснили информагентству ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения Сбербанка,специалист банка в офисе окажет консультацию, как оформить и отправить документы в налоговую службу, открытие счета при этом осуществляется дистанционно, без визита в офис. Клиенту при регистрации потребуется: российский паспорт, ИНН, СНИЛС и смартфон с операционной системой IOS или Android, также нужно быть зарегистрированным в СберБанк Онлайн. 
Еще один доступный способ для регистрации своего дела, набирающий популярность онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие расчетного счёта». Чтобы получить статус предпринимателя или открыть фирму без посещения налоговой достаточно с помощью данного сервиса выполнить следующие действия:
-Выбираем вид: индивидуальный предприниматель или ООО;
-Вводим персональные данные, сведения о регистрируемой компании; 
-Загружаем скан-образы устава, заявлений, паспортов; 
-Определяем налоговый режим; 
-Устанавливаем банковское мобильное приложение;
-Посещаем офис Сбербанка для идентификации личности;
-Получаем электронно-цифровую подпись, подписываем бумаги с ее помощью. 
Спустя 4 дня налоговая служба присваивает статус коммерческой организации. Во время регистрации можно запросить открытие расчетного счета.
Для развития своего бизнеса удобно пользоваться кредитной бизнес-картой. Предварительно одобренная сумма позволяет предпринимателю в любой момент рассчитывать на финансовую поддержку.В течение льготного периода кредитования можно управлять кредитными деньгами бесплатно без начисления процентов на израсходованную сумму. И это для представителей малого бизнеса особенно удобно и важно. 
Кредитная бизнес-карта позволяет использовать заемные средства банка, не оформляя отдельный кредит. Сее помощью легко контролировать расходы, экономить на комиссии при расчетах с поставщиками, участвовать в акциях банка и платежных систем. Эти средства могут использоваться на случай незапланированных трат, для своевременного расчета по обязательствам и покрытия кассового разрыва. При этом на компанию можно открыть несколько карт – они будут привязаны к одному счету.
Этот банковский продукт позволяет малому бизнесу в непростое «пандемийное» время чувствовать себе увереннее.
Количество банковских продуктов и сервисов, ориентируемых на представителей малого бизнеса постоянно растет, а значит и их получателей может стать значительно больше. На сегодняшний день число волгоградских предпринимателей, выбравших для ведения своих финансовых операций Сбербанк, насчитывает около 35 тысяч клиентов. 

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