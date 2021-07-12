Волжский трубный завод объявил о запуске проекта «Нержавеющая река»





Церемония подписания контракта с компанией SMS на модернизацию электросталеплавильного цеха состоялась накануне на Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической компании. Контракт стоимостью 1,5 млрд рублей подписали генеральный директор SMS Concast AG доктор Штефан Фельдхаус и управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков.

В планах металлургов - модернизация электросталеплавильного цеха, что позволит повысить рентабельность производства труб из коррозионностойких марок стали и освоить выпуск новой продукции. В рамках проекта будет модернизирована установка вакуумной дегазации для удаления избыточного углерода из стали, внедрены двухконтурное электромагнитное перемешивание, система водовоздушного охлаждения и индивидуального управления гидравликой, чтобы снизить потери при отливке заготовок. Кроме того, будет реорганизован участок по приемке и переработке нержавеющих металлоотходов.

Как отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков, модернизация ЭСПЦ — это первый этап проекта по созданию на промплощадке Волжского трубного завода полного цикла производства продукции из нержавеющей стали.

По словам заместителя Губернатора Волгоградской области Олега Николаева , запущенный Волжским трубным заводом проект станет не только одним из крупнейших в индустрии волгоградского региона, но и позволит создать две тысячи новых рабочих мест.

Генеральный директор SMS Concast AG доктор Штефан Фельдхаус отметил, что подписанный с ВТЗ контракт - один из самых крупных за последние годы. Новое оборудование позволит производить сложные марки стали и выпускать продукцию как с круглым, так и с квадратным сечением. Уникальность проекта в том, что его предстоит реализовать на базе уже существующего цеха. Доктор Штефан Фельдхаус также особо отметил, что был в волгоградском регионе 17 лет назад, и, приехав сейчас, увидел, как все меняется в лучшую сторону, как развивается инфраструктура, и это радует.

Как пояснил волгоградским журналистам управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков, модернизация ЭСПЦ полностью закроет потребность в нержавеющих трубах с повышенными свойствами, предназначенных для работы в сложных агрессивных средах.

Еще одним событием для работников электросталеплавильного цеха, на базе которого состоялось подписание контракта, стало появление на площадке нового скраповоза грузоподъемностью 160 тонн. Новая спецтехника пришла на смену устаревшим и выработавшим свой ресурс машинам и позволит сократить время перевозок металлошихты.

Напомним, ВТЗ является системообразующим и самым крупным предприятием Волгоградской области, где трудятся почти 10 тысяч человек. Здесь производят более 800 типоразмеров труб для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, в том числе электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.

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