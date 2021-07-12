Волжский трубный завод объявил о запуске проекта «Нержавеющая река»

Экономика 12.07.2021 14:48 Новости компаний
0
12.07.2021 14:48 Новости компаний
Церемония подписания контракта с компанией SMS на модернизацию электросталеплавильного цеха состоялась накануне на Волжском трубном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической компании. Контракт стоимостью 1,5 млрд рублей подписали генеральный директор SMS Concast AG доктор Штефан Фельдхаус и управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков.
В планах металлургов - модернизация электросталеплавильного цеха, что позволит повысить рентабельность производства труб из коррозионностойких марок стали и освоить выпуск новой продукции. В рамках проекта будет модернизирована установка вакуумной дегазации для удаления избыточного углерода из стали, внедрены двухконтурное электромагнитное перемешивание, система водовоздушного охлаждения и индивидуального управления гидравликой, чтобы снизить потери при отливке заготовок. Кроме того, будет реорганизован участок по приемке и переработке нержавеющих металлоотходов.
Как отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков, модернизация ЭСПЦ — это первый этап проекта по созданию на промплощадке Волжского трубного завода полного цикла производства продукции из нержавеющей стали.
По словам заместителя Губернатора Волгоградской области Олега Николаева, запущенный Волжским трубным заводом проект станет не только одним из крупнейших в индустрии волгоградского региона, но и позволит создать две тысячи новых рабочих мест.
Генеральный директор SMS Concast AG доктор Штефан Фельдхаус отметил, что подписанный с ВТЗ контракт - один из самых крупных за последние годы. Новое оборудование позволит производить сложные марки стали и выпускать продукцию как с круглым, так и с квадратным сечением. Уникальность проекта в том, что его предстоит реализовать на базе уже существующего цеха. Доктор Штефан Фельдхаус также особо отметил, что был в волгоградском регионе 17 лет назад, и, приехав сейчас, увидел, как все меняется в лучшую сторону, как развивается инфраструктура, и это радует.
Как пояснил волгоградским журналистам управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков, модернизация ЭСПЦ полностью закроет потребность в нержавеющих трубах с повышенными свойствами, предназначенных для работы в сложных агрессивных средах.
Еще одним событием для работников электросталеплавильного цеха, на базе которого состоялось подписание контракта, стало появление на площадке нового скраповоза грузоподъемностью 160 тонн. Новая спецтехника пришла на смену устаревшим и выработавшим свой ресурс машинам и позволит сократить время перевозок металлошихты.
Напомним, ВТЗ является системообразующим и самым крупным предприятием Волгоградской области, где трудятся почти 10 тысяч человек. Здесь производят более 800 типоразмеров труб для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, в том числе электросварные спиральношовные и прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.
Подробно – в видеорепортаже ИА «Высота 102»
Реклама
Банк «Открытие»: укрепления рубля можно ожидать осенью12.07.2021 19:51
Экономика 12.07.2021 19:51
Сбербанк поддерживает нацеленных на успех12.07.2021 16:11
Экономика 12.07.2021 16:11
В январе-июне физлица-клиенты ВТБ на 28% увеличили объем вложений в инвестпродукты12.07.2021 15:45
Экономика 12.07.2021 15:45
Студенты МГУ завершили производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе»12.07.2021 14:23
Экономика 12.07.2021 14:23
Получи 10 000 рублей от государства на любую карту Сбера, а Сбер добавит 2000 рублей и другие подарки12.07.2021 10:34
Экономика 12.07.2021 10:34
ВТБ увеличит на 10% государственные выплаты на школьников12.07.2021 10:10
Экономика 12.07.2021 10:10
СберКарта признана самой выгодной дебетовой картой для молодёжи12.07.2021 10:06
Экономика 12.07.2021 10:06
В селах и хуторах Волгоградской области модернизируют уличное освещение09.07.2021 20:28
Экономика 09.07.2021 20:28
Рекордную сумму перечислили в бюджет налогоплательщики Волгоградской области09.07.2021 16:24
Экономика 09.07.2021 16:24
Коронавирус «съест» свыше 5 миллиардов из бюджета Волгоградской области09.07.2021 14:44
Экономика 09.07.2021 14:44
ВТБ предупреждает о мошенниках, предлагающих «бонусы» за вакцинацию09.07.2021 14:33
Экономика 09.07.2021 14:33
Компания «ЕвроХим» в очередной раз подтвердила статус лучшего предприятия химической промышленности09.07.2021 13:34
Экономика 09.07.2021 13:34
Сбер заботится о каждой кредитной истории09.07.2021 12:35
Экономика 09.07.2021 12:35
В Садах Придонья вишню убирают комбайны09.07.2021 12:23
Экономика 09.07.2021 12:23
44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам09.07.2021 11:08
Экономика 09.07.2021 11:08
Реклама