Происшествия

Роковой поворот автоледи в центре Волгограда уложил в больницы троих человек (ВИДЕО)

Происшествия 12.07.2021 11:03
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12.07.2021 11:03




Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на проспекте Ленина. По предварительной информации, 33-летняя водитель автомобиля "Chevrolet Cruze" при развороте не уступила дорогу и совершила столкновение с "Skoda Fabia", которая двигалась под управлением 21-летней девушки прямо по проспекту Ленина. В результате аварии пострадали оба водителя и 21-летний пассажир "Skoda Fabia". Видео попало на камеры видеонаблюдения. Примечательно, что в непосредственной близости от аварии стояла группа мотоциклистов. К счастью, машины их не задели. 
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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