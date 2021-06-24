Ремонтируйте сами: новоселов в Волжском бросили один на один с «лысой» трехэтажкой





Плесень и грибок из-за нарушений, допущенных при строительстве, расползаются по трехэтажному многоквартирному дому на ул. Мира, 165 в городе Волжском. К зданию должны были пристроить второе крыло, но в итоге застройщик ИП Игорь Паламарчук оставил трехэтажку недостроенной, а торцевую стену - «лысой» . Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома Ольга Миронова, дом ввели в эксплуатацию в 2015 году «как есть» , продавец обещал новоселам все достроить, но до сих пор ничего так и не сделано. «Стена промерзает, фундамент дома не отсыпан грунтом. После дождя весь подвал в воде - из-за этого во всех квартирах на первом этаже на стенах появился грибок», - пояснила женщина.





Примечательно, что жильцы покупали квартиры как вторичное жилье, хотя они были абсолютно новыми, с черновой отделкой. Дом был официально сдан в 2015 году - тогда администрация выдала Игорю Паламарчуку разрешение на ввод в эксплуатацию построенного капитального объекта . Правда, в перечне кодов экономической деятельности этого предпринимателя в настоящий момент строительство не числится, только управление собственной или арендованной недвижимостью. Паламарчук пообещал закончить вторую секцию трехэтажки, и новоселы понадеялись на добросовестное отношение. Однако застройщик пропал с радаров, бросив жильцов один на один с недостроем. Неоднократные обращения волжан в прокуратуру и администрацию города Волжского с просьбой разобраться в проблеме и достучаться до Паламарчука не увенчались успехом.

