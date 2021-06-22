Сотовые вышки: реальная или надуманная опасность?





Разбираемся, вредны ли вышки сотовой связи и как избавиться от фобий, связанных с появлением новых технологий.

Пандемия повысила тревожность россиян. В первую очередь люди переживают за здоровье и безопасность близких. Оказывается, сегодня описано уже 400 разновидностей страхов. Один из недавно возникших ‒ номофобия ‒ страх остаться без телефона, не дозвониться до близких.

Люди не хотят оставаться без связи и при этом опасаются соседства с вышками мобильной связи (радиофобия). Радиофобия ‒ это проявление ипохондрического синдрома.





А стоит ли бояться?

Мобильная связь работает за счёт обмена информацией в радиодиапазоне между телефоном и базовыми станциями. Для человека вредно только излучение в виде потока заряженных частиц и ионизирующее излучение (как в рентген-кабинете). Об этом можно прочитать в учебнике физики за 9-й класс. Радиоволны для человека не опасны, они не вызывают мутаций клеток, не влияют на ДНК.





Тысячи научных исследований не обнаружили негативного влияния сигнала сотовых сетей на организм человека (это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения).

Если у вас появились какие-либо опасения по поводу электромагнитного излучения от ближайшей базовой станции, специалисты Ростпотребназора могут провести замеры.

Как снять тревожность?

Если вы ощутили сильное беспокойство, получив в мессенджере «страшилку» про какую-то технологию, помогут простые советы психологов.

Например, можно петь про себя какую-нибудь песню, заменяя каждую гласную букву на «о», и занятому мозгу будет не до тревожных мыслей.

Можно выбрать другую, более жесткую технику: ущипнуть себя, когда появляется тревожная мысль. Мозг поймёт, что при обдумывании определённых мыслей возникает дискомфорт, и перестанет их воспроизводить.

Но главный способ борьбы со страхом – узнать о технологии больше, думать не о воображаемом вреде, а о плюсах при ее использовании.

Знаете ли вы, что…

‒ В России действуют одни из самых строгих в мире норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в месте нахождения человека ‒ 10 мкВт/см2. ‒ По опросам лишь 12% россиян спокойно переживают ситуацию, когда в их телефоне «села» батарея. Для обеспечения надежной связи и интернета сотовые операторы развивают свои сети. К примеру, Билайн с начала года построил новые базовые станции в г.Волгограде, г.Волжском, г.Камышине, Быково, Урюпинске и еще 13 населенных пунктах региона.

‒ Уровень электромагнитного излучения от микроволновки составляет от 120 до 180 мкВт/см2. Это в десятки раз выше, чем от базовой станции.



