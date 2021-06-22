Сотовые вышки: реальная или надуманная опасность?

Телеком 22.06.2021 10:46
0
22.06.2021 10:46
Разбираемся, вредны ли вышки сотовой связи и как избавиться от фобий, связанных с появлением новых технологий.
Пандемия повысила тревожность россиян. В первую очередь люди переживают за здоровье и безопасность близких. Оказывается, сегодня описано уже 400 разновидностей страхов. Один из недавно возникших ‒ номофобия ‒ страх остаться без телефона, не дозвониться до близких.
Люди не хотят оставаться без связи и при этом опасаются соседства с вышками мобильной связи (радиофобия). Радиофобия ‒ это проявление ипохондрического синдрома.
А стоит ли бояться?
Мобильная связь работает за счёт обмена информацией в радиодиапазоне между телефоном и базовыми станциями. Для человека вредно только излучение в виде потока заряженных частиц и ионизирующее излучение (как в рентген-кабинете). Об этом можно прочитать в учебнике физики за 9-й класс. Радиоволны для человека не опасны, они не вызывают мутаций клеток, не влияют на ДНК.
Тысячи научных исследований не обнаружили негативного влияния сигнала сотовых сетей на организм человека (это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения).
Если у вас появились какие-либо опасения по поводу электромагнитного излучения от ближайшей базовой станции, специалисты Ростпотребназора могут провести замеры.
Как снять тревожность?
Если вы ощутили сильное беспокойство, получив в мессенджере «страшилку» про какую-то технологию, помогут простые советы психологов.
Например, можно петь про себя какую-нибудь песню, заменяя каждую гласную букву на «о», и занятому мозгу будет не до тревожных мыслей.
Можно выбрать другую, более жесткую технику: ущипнуть себя, когда появляется тревожная мысль. Мозг поймёт, что при обдумывании определённых мыслей возникает дискомфорт, и перестанет их воспроизводить.
Но главный способ борьбы со страхом – узнать о технологии больше, думать не о воображаемом вреде, а о плюсах при ее использовании.
Знаете ли вы, что…
‒ В России действуют одни из самых строгих в мире норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в месте нахождения человека ‒ 10 мкВт/см2. ‒ По опросам лишь 12% россиян спокойно переживают ситуацию, когда в их телефоне «села» батарея. Для обеспечения надежной связи и интернета сотовые операторы развивают свои сети. К примеру, Билайн с начала года построил новые базовые станции в г.Волгограде, г.Волжском, г.Камышине, Быково, Урюпинске и еще 13 населенных пунктах региона.
‒ Уровень электромагнитного излучения от микроволновки составляет от 120 до 180 мкВт/см2. Это в десятки раз выше, чем от базовой станции.
Реклама
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам18.06.2021 15:35
Телеком 18.06.2021 15:35
«Ростелеком» определил победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»10.06.2021 17:52
Телеком 10.06.2021 17:52
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры10.06.2021 13:48
Телеком 10.06.2021 13:48
Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам10.06.2021 11:10
Телеком 10.06.2021 11:10
МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в мае09.06.2021 12:42
Телеком 09.06.2021 12:42
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка08.06.2021 14:31
Телеком 08.06.2021 14:31
«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работ07.06.2021 15:45
Телеком 07.06.2021 15:45
Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городу07.06.2021 14:26
Телеком 07.06.2021 14:26
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской области04.06.2021 10:53
Телеком 04.06.2021 10:53
«Цифровой регион»: «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Волгоградской области03.06.2021 11:07
Телеком 03.06.2021 11:07
Школьница из Волжского рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний02.06.2021 16:30
Телеком 02.06.2021 16:30
Кадры для будущего: «Ростелеком» стал цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей»02.06.2021 15:13
Телеком 02.06.2021 15:13
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G02.06.2021 12:40
Телеком 02.06.2021 12:40
Маша или Пеппа? Связисты рассказали, что смотрят маленькие волгоградцы в интернете01.06.2021 15:58
Телеком 01.06.2021 15:58
Цифровое партнерство: «Ростелеком» обеспечил интернетом организаторов Волгоградского Марафона01.06.2021 14:48
Телеком 01.06.2021 14:48
Реклама