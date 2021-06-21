Житель Волгоградской области получил ожоги в гараже

Происшествия 21.06.2021 09:00
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21.06.2021 09:00
В городе Котово Волгоградской области накануне потушили пожар, который бушевал в двух гаражах, расположенных на улице Терешковой. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 17:45 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Расчёты 43-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:55. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. По сведениям информагентства, при пожаре пострадал один из владельцев гаража, получивший легкие ожоги. Однако от госпитализации он отказался.
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