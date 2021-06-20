Проскочили на волне: «Руки Вверх!» собрали тысячи поклонников на «Волгоград Арене»

Общество 20.06.2021 12:15
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20.06.2021 12:15
Первый концерт стадионного тура группы «Руки Вверх!» собрал в Волгограде тысячи поклонников коллектива, который отмечает свое 25-летие. Бессменный лидер группы Сергей Жуков уже выразил свою признательность волгоградским фанатам. «Волгоград! Это был один из лучших концертов за 25 лет! Спасибо вам за любовь и счастье петь для вас! ЛЮБЛЮ ВАC МОИ ЛЮДИ ВВЕРХ!», - написал певец в своем аккаунте в Instagram, сопроводив пост зажигательным видео с концерта на «Волгоград Арене». Не менее впечатляющее видео с концерта выложено и на официальной страничке группы в Instagram.
На кадрах видно, что на стадионе «Волгоград Арена», который рассчитан на 45 тысяч зрителей, людей было очень много. Если бы не маски на бороде у танцующих под хиты «Руки Вверх!» зрителей, то можно было бы подумать, что все действо происходить еще в докоронавирусную эпоху. Волгоградцы пели вместе с Сергеем Жуковым, тянули свои руки вверх, смеялись и танцевали. Своими впечатлениями от концерта волгоградцы делятся в соцсетях. Градус положительных эмоций просто зашкаливает.
«Это лучший концерт в моей жизни!!!! Тысячу спасибо за ваше творчество!!!...», - пишет koroleva134. «Спасибо за концерт, спасибо за наше детство, спасибо, что ты такой душевный, светлый человек! ЛЕГЕНДА», - делится впечатлениями yulia_marley.
Отметим, что подобных комментариев очень много. Однако в бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Свою горечь от того, что не увидят любимую группу, не смогли сдержать жители Нижнего Новгорода и других городов, где концерты отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции. «А в Волгограде вируса нет?», - резонно интересуется hameleon1.ru.
Напомним, что стадионный тур Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!» должен был пройти в прошлом году с июня по октябрь, но из-за пандемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия в России коллектив был вынужден перенести концерты на 2021-й год. В этом году из-за новой волны коронавируса стадионный тур снова переносится. Теперь на 2022 год. Исключение сделали для Волгограда, который по стечению различных обстоятельств смог, образно говоря, «проскочил на волне».
Фото и видео со страниц Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!» в Instagram
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