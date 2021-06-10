Экономика

ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода

Экономика 10.06.2021 11:41 Новости компаний
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10.06.2021 11:41 Новости компаний


ВТБ запускает акцию «Время – деньги!», по условиям которой клиенты, открывшие с 10 июня по 10 июля вклад «Новое время» на срок 181 день, смогут получить дополнительную доходность в 0,4 п.п. Максимальная доходность для таких клиентов вырастет до 5,7% (с ежемесячной капитализацией процентов и подключенной опцией «Сбережения» к Мультикарте).
Базовая ставка по вкладу «Новое время» при открытии в отделении составляет 4,1% годовых (с ежемесячной капитализацией процентов), при открытии онлайн или в устройствах самообслуживания – 4,3%. Условия акции «Время – деньги!» предусматривают повышение дохода по вкладу на 0,4 п.п. при размещении новых для банка средств. Дополнительно доходность по вкладу можно увеличить на 1 п.п., подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте. 
«В преддверии очередного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке мы решили проактивно предложить клиентам повышенную доходность по одному из наиболее востребованных вкладов в нашей линейке. Во втором полугодии мы прогнозируем рост интереса граждан к классическим сберегательным продуктам, и одним из основных факторов будет как раз увеличение доходности по ним. Особенно актуальным наше предложение будет для клиентов, которые планируют сезонное размещение денежных средств или копят на значимую покупку – теперь сделать это можно будет еще выгоднее», - комментирует Мария Воронина, заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ. 
Минимальная сумма размещения средств на вклад «Новое время» составляет 30 тысяч рублей при открытии в отделении и 1 тысяча рублей – при открытии онлайн. Срок депозита – 181 день. Проценты по выбору клиента начисляются ежемесячно на счет вклада или выплачиваются на мастер-счет. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. 
Срок открытия вклада по акции - с 10 июня по 10 июля, при этом он не должен быть досрочно закрыт до 30 сентября. Поощрение клиентам в виде надбавки к процентной ставке будет перечислено участнику акции на его мастер- или текущий счет в период с 18 до 29 октября 2021 года.
Информация об условиях акции размещена на сайте банка.

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