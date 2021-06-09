Жители волгоградской глубинки ищут управу на бесчинствующего землевладельца

Общество 09.06.2021 14:40
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09.06.2021 14:40
В Правительстве РФ разбираются с жалобой жителя Городищенского района Волгоградской области Николая Л. на бесчинства крупного местного землевладельца Аркадия Дудова. Как стало известно ИА «Высота 102», ветеран труда просит федеральных чиновников вмешаться в сложившуюся ситуацию и прекратить произвол латифундиста.
По словам автора обращения, на протяжении восьми лет собственник 20 тысяч гектаров земли в Городищенском районе нарушает закон об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Дудов препятствует проезду по своим землям, в том числе охотникам и военным, на его угодьях периодически происходят ландшафтные пожары. Более того, подчеркнул пенсионер, однажды Дудов стал требовать деньги с поискового отряда за поднятие останков красноармейца.
Николай Л. отметил, что районная администрация и надзорные органы неоднократно проводили проверки по жалобам на Дудова, однако результата это не принесло. Между тем, как ранее сообщало информагентство, за последние несколько лет латифундисту по решению суда пришлось расстаться с пятью участками в пользу государства. Сейчас в Городищенском районном суде рассматривается еще один иск чиновников к Аркадию Дудову, который оформил землю общего пользования в собственность как сельскохозяйственный надел. Последнее заседание было назначено на 7 июня, но было отложено.
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