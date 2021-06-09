Жители волгоградской глубинки ищут управу на бесчинствующего землевладельца





В Правительстве РФ разбираются с жалобой жителя Городищенского района Волгоградской области Николая Л. на бесчинства крупного местного землевладельца Аркадия Дудова. Как стало известно ИА «Высота 102», ветеран труда просит федеральных чиновников вмешаться в сложившуюся ситуацию и прекратить произвол латифундиста.

По словам автора обращения, на протяжении восьми лет собственник 20 тысяч гектаров земли в Городищенском районе нарушает закон об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Дудов препятствует проезду по своим землям, в том числе охотникам и военным, на его угодьях периодически происходят ландшафтные пожары. Более того, подчеркнул пенсионер, однажды Дудов стал требовать деньги с поискового отряда за поднятие останков красноармейца.