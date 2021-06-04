Общество

Районная администрация в Волгоградской области хлопочет о возвращении селянам пастбища

Общество 04.06.2021 21:38
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04.06.2021 21:38


В администрации Городищенского района прокомментировали исковое заявление к пяти землевладельцам о пересмотре границ участков и выделении новых наделов. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», заседание по делу о земле в Краснопахаревском сельском поселении состоится в понедельник, 7 июня, в районном суде.
В администрации пояснили, что земельные участки, которые в 90-е годы получили в распоряжение Наталья и Александр Нечаевы, Аркадий Дудов, Николай Лиджеев и Гарник Сандросян, не были предназначены для выделения в личную собственность. Согласно постановлению от 1992 года, эта территория не к землям сельскохозяйственного назначения, а к землям общего пользования. Чиновники в рамках судебного заседания ходатайствовало о назначении землеустроительной экспертизы, чтобы доказать неправомерность выдела участков в счет земельных долей.
Между тем, Аркадий Дудов и другие фермеры не хотят возвращать землю и менять ее на другой участок. Предоставленное администрацией постановление Дудов посчитал поддельным и обратился в правоохранительные органы. Его доводы подтверждения в полиции не нашли. Кроме того, как стало известно информагентству, латифундист не возделывает спорный участок, но при этом запрещает местным селянам пасти на нем коров. Если суд удовлетворит иск чиновников, земля вновь станет общей и доступной людям для выпаса скота.
Не исключено, что пастбище станет уже шестым участком в Краснопахаревском сельском поселении, который Дудов вернет по решению суда. Впрочем, у землевладельца предостаточно и других земельных паев, которыми он завладел после распада Советского союза. Один из них граничит с аэродромом волгоградского аэропорта, который реконструировали к ЧМ-2018 года, чему пытался воспрепятствовать латифундист. Еще один надел однажды стал камнем преткновения при перегоне военнослужащими техники на учения – землевладелец потребовал у них плату за проезд, но предсказуемо потерпел неудачу.

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