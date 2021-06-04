



Сегодня члены инициативной группы по проведению референдума о переходе Волгоградской области на местное время сдали в облизбирком собранные подписи. Как сообщили ИА «Высота 102» в штабе, всего было собрано 40183 подписи, которые уместились в 83 папки. В облизбиркоме теперь проведут проверку собранных подписей.

Напомним, сегодня активисты межрегиональной инициативной группы «Поволжье: Время московское!» обвинили своих оппонентов в нарушениях при сборе подписей. Кроме того, они заявили о готовности предоставить в облизбирком результаты мониторинга комментариев и публикаций в соцсетях с указанием фактов нарушений, а также «формирования негативного мнения жителей региона об органах государственной и муниципальной власти, избирательной комиссии Волгоградской области».

Фото ВК Волгоградское время.