Общество

Волгоградские активисты приехали в избирком с тяжелым грузом собранных подписей

Общество 04.06.2021 17:20
0
04.06.2021 17:20


Сегодня члены инициативной группы по проведению референдума о переходе Волгоградской области на местное время сдали в облизбирком собранные подписи. Как сообщили ИА «Высота 102» в штабе, всего было собрано 40183 подписи, которые уместились в 83 папки. В облизбиркоме теперь проведут проверку собранных подписей. 
Напомним, сегодня активисты межрегиональной инициативной группы «Поволжье: Время московское!» обвинили своих оппонентов в нарушениях при сборе подписей. Кроме того, они заявили о готовности предоставить в облизбирком результаты мониторинга комментариев  и публикаций в соцсетях с указанием фактов нарушений, а также «формирования негативного мнения жителей региона об органах государственной и муниципальной власти, избирательной комиссии Волгоградской области».
Фото ВК Волгоградское время.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
04.06.2021 17:05
Общество 04.06.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 15:51
Общество 04.06.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 14:37
Общество 04.06.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 13:56
Общество 04.06.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.06.2021 12:09
Общество 04.06.2021 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.06.2021 11:48
Общество 04.06.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 11:07
Общество 04.06.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 09:31
Общество 04.06.2021 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 19:01
Общество 03.06.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 17:53
Общество 03.06.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 16:23
Общество 03.06.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 14:25
Общество 03.06.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 13:30
Общество 03.06.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 13:09
Общество 03.06.2021 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 10:08
Общество 03.06.2021 10:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:28
Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградские чиновники возвращаются с ПМЭФ с большим портфелемСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские активисты приехали в избирком с тяжелым грузом собранных подписейСмотреть фотографии
17:05
Пляж отменяется?: июнь в Волгоградской области будет прохладным и дождливымСмотреть фотографии
16:06
От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лабораторияСмотреть фотографии
15:51
Под Волгоградом чиновники пытаются в суде перекроить паи фермеровСмотреть фотографии
15:31
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области селянину грозит до шести лет за попытку продать рога сайгакаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде наблюдается рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
14:30
"Много пили? - Нормально": в Волгограде за сутки попались 22 пьяных водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дорогиСмотреть фотографии
13:56
Уличного грабителя в Волгограде нашли по следам ДНКСмотреть фотографии
13:01
Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?Смотреть фотографии
12:09
В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда дети и родители выбрали лучший дизайн для школьной столовойСмотреть фотографии
11:58
На острове Сарпинский в Волгограде второй день ищут пропавшего грибникаСмотреть фотографии
11:48
Волжанам пересчитают плату за ремонт общедомовых счетчиковСмотреть фотографии
11:07
Волгоградские сторонники московского времени собирают в соцсетях компромат на своих оппонентовСмотреть фотографии
10:53
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Снесут и сожгут: в Волгограде избавляются от зараженных ясеней (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде остановили машину с банками черной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧССмотреть фотографии
09:01
В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Федеральные чиновники в Волгоградской области "посоревновались" в доходах с региональнымиСмотреть фотографии
19:01
Ребенок-инвалид из Волгоградской области нуждается в дорогостоящем леченииСмотреть фотографии
18:28
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 2021Смотреть фотографии
17:53
Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»Смотреть фотографии
17:36
Увезли с переломами: пассажирка микроавтобуса пострадала в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
На мокрой трассе «Волгоград-Москва» фура смяла легковушку: четверо в Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
17:16
Легковушка на буксире протаранила столб в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 