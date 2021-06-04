В Волгограде наблюдается рост заболевших коронавирусом





В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 87 новых заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, также стало известно еще о восьми скончавшихся от инфекции. Всего в регионе уже 1342 человека стали жертвами COVID-19.

Между тем, в областном центре за последние несколько дней количество заразившихся коронавирусом выросло почти в два раза. Так, если несколько дней назад в Волгограде фиксировалось 33 новых случая, то за минувшие сутки таких случаев стало уже 65.



