В Волгограде наблюдается рост заболевших коронавирусом

Общество 04.06.2021 14:37
0
04.06.2021 14:37
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 87 новых заболевших коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, также стало известно еще о восьми скончавшихся от инфекции. Всего в регионе уже 1342 человека стали жертвами COVID-19.
Между тем, в областном центре за последние несколько дней количество заразившихся коронавирусом выросло почти в два раза. Так, если несколько дней назад в Волгограде фиксировалось 33 новых случая, то за минувшие сутки таких случаев стало уже 65.
Реклама
Волгоградские активисты приехали в избирком с тяжелым грузом собранных подписей04.06.2021 17:20
Общество 04.06.2021 17:20
Пляж отменяется?: июнь в Волгоградской области будет прохладным и дождливым04.06.2021 17:05
Общество 04.06.2021 17:05
Под Волгоградом чиновники пытаются в суде перекроить паи фермеров04.06.2021 15:51
Общество 04.06.2021 15:51
Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дороги04.06.2021 13:56
Общество 04.06.2021 13:56
В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда дети и родители выбрали лучший дизайн для школьной столовой04.06.2021 12:09
Общество 04.06.2021 12:09
Волжанам пересчитают плату за ремонт общедомовых счетчиков04.06.2021 11:48
Общество 04.06.2021 11:48
Волгоградские сторонники московского времени собирают в соцсетях компромат на своих оппонентов04.06.2021 11:07
Общество 04.06.2021 11:07
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧС04.06.2021 09:31
Общество 04.06.2021 09:31
Ребенок-инвалид из Волгоградской области нуждается в дорогостоящем лечении03.06.2021 19:01
Общество 03.06.2021 19:01
Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»03.06.2021 17:53
Общество 03.06.2021 17:53
В «Сказку» не попали: в летнем лагере в Волгоградской области перенесли первую смену03.06.2021 16:23
Общество 03.06.2021 16:23
Мы ее теряем: суд в Волгограде обязал музейщиков спасти руины старинной мельницы03.06.2021 14:25
Общество 03.06.2021 14:25
Из Волгограда в Анапу начали летать самые тихие самолеты03.06.2021 13:30
Общество 03.06.2021 13:30
Банда торговцев героином предстанет перед судом в Волгограде03.06.2021 13:09
Общество 03.06.2021 13:09
Из земли Героев – в страну Героев: в Котельниково наградили юных продолжателей героических традиций03.06.2021 10:08
Общество 03.06.2021 10:08
Реклама