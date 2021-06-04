В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда дети и родители выбрали лучший дизайн для школьной столовой
Общество 04.06.2021 12:09 Новости компаний
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04.06.2021 12:09 Новости компаний
Подведены итоги онлайн голосования за лучший дизайн-проект обеденного зала Гимназии №12. Как сообщает ИА "Высота 102", по результатам голосования на сайте 69% респондентов поддержали идею оформить столовую в динамичном стиле “Буйство красок”. Компания “Виво Маркет” за счет собственных средств проведет реконструкцию обеденного зала до начала нового учебного года.
Как пояснили информагентству в компании, в соответствии с дизайн-проектом в столовой проведут строительно-монтажные работы, заменят освещение, а также обновят зону для мытья рук, установят новую линию раздачи по типу “шведский стол”. Благодаря тому, что в столовой проведут зонирование, количество посадочных мест для учеников и педагогов в зале увеличится.
Кроме того, оператор питания планирует отработать в столовой Гимназии №12 новые концепты, как в кафе: здесь появятся wi-fi, безналичный расчет и шведский стол. По задумке авторов проекта, место для приема пищи превратится в территорию для общения и обучения. В новом школьном кафе можно будет проводить мастер-классы и образовательные курсы. Реконструкция пищеблока (зоны для приготовления пищи) гимназии пока не предусматривается, так как это требует иных финансовых и проектировочных решений.
Комплексные модернизации школьных пищеблоков являются одним из условий соглашения о муниципально-частном партнерстве “Школьное кафе”, которое еще обсуждается и дорабатывается в Волгограде. Кстати, Гимназия №12 не вошла в перечень 22 школ, предлагаемых к реконструкции в соглашении об МЧП, однако стала пилотной площадкой для реализации идей “Школьного кафе”. Все это - благодаря активной позиции администрации образовательного учреждения и родителей. С самого начала они конструктивно взаимодействовали с оператором питания, а также делали и продолжают делать все возможное для того, чтобы как можно больше учеников питались качественно и безопасно в школьной столовой.
Работы по обновлению зала для приема пищи в Гимназии №12 стартуют в конце июня после школьных лагерей.
С результатами голосования можно познакомиться здесь: https://vivomarket.ru/gimnazia-12-vote/
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