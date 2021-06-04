Волгоградские сторонники московского времени собирают в соцсетях компромат на своих оппонентов

Общество 04.06.2021 11:07
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04.06.2021 11:07
Противостояние между сторонниками и противниками волгоградского времени может перейти в новую фазу. Межрегиональная инициативная группа «Поволжье: Время – московское!» отправила в областную избирательную комиссию обращение с просьбой тщательно проверить качество и порядок сбора подписей за референдум. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, они заподозрили сборщиков в таких нарушениях, как сбор на рабочих местах, сбор не уполномоченными представителями, сбор без паспортных данных и другие.
«В группах инициаторов сбора подписей не скрывают, что сбор подписей ведётся зачастую не самими зарегистрированными сборщиками, а уже подписанные листы лишь заверяются их подписью потом, - говорится в обращении. - Об этом свидетельствует и количество открытых точек сбора подписей, заметно превышающее количество зарегистрированных сборщиков».
Кроме того, активисты обращают внимание избиркома на проведение лингвистической и правовой экспертизы предложенного на референдум вопроса, считая, что данный вопрос вводит избирателей в заблуждение о принятии им решения о переводе времени в третью часовую зону России, что является заблуждением.
«Вопрос выбора времяисчисления в регионе это вопрос федерального уровня ведения, а манипуляции с постановкой вопроса в обход федеральных законов, являются опасным прецедентом, который даёт возможность выносить на региональные и местные референдумы вопросы, не являющиеся предметом ведения регионального или муниципального уровней, - считают активисты межрегиональной группы. - Свою позицию мы продолжим отстаивать на всех уровнях власти, несмотря на будущее решение Избиркома Волгоградской области о проведении (или отказе в проведении) референдума».
Также сторонники московского времени подготовили для избирательной комиссии мониторинг комментариев и публикаций в соцсетях, с указанием фактов нарушений сбора подписей, формирования негативного мнения жителей региона об органах государственной и муниципальной власти, избирательной комиссии Волгоградской области.
Ранее, напомним, сторонники волгоградского времени заявили об окончании сбора необходимого количества подписей для проведения нового референдума по времени. До конца этой недели они должны передать подписные листы в облизбирком для проверки.
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