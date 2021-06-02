В обесточенные поселки Волгоградской области вернулся свет

Общество 02.06.2021 19:25
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02.06.2021 19:25
Бригады волгоградского филиала «Россетей» устранили аварию на электросетях, в результате чего сегодня с половины одиннадцатого жители поселка Максима Горького остались без электричества. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, свет в домах появился около пяти часов вечера. Ранее в компании пояснили, что отключение произошло в связи с непогодой, которая бушевала в регионе.
Также аварию на трансформаторной подстанции, которая произошла ночью, устранили и в рабочем поселке Городище. Сначала свет вернулся в дома трех тысяч жителей, затем в процессе восстановления системы электроснабжения подключились дома еще 1,6 тысяч человек.
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