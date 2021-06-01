ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости

Экономика 01.06.2021 16:15 Новости компаний
0
01.06.2021 16:15 Новости компаний
ВТБ проведет деловую сессию в рамках Всероссийского жилищного конгресса в Сочи – крупнейшего мероприятия в сфере недвижимости. На сессии 10 июня банк представит новые ипотечные программы для клиентов, а также модель онлайн-покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
ВТБ уже более года реализует полностью дистанционные ипотечные сделки при приобретении недвижимости на первичном рынке, запустив такую возможность для клиентов в разгар пандемии. До конца 2021 года банк планирует расширить возможность проведения дистанционных сделок на все виды ипотечных продуктов. Важным шагом в направлении станет модель цифровой сделки по приобретению недвижимости на вторичном рынке.
Новый процесс пройдет полностью в дистанционном формате и будет реализован ВТБ через личный кабинет на платформе экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Ее специалист выезжает к клиенту и владельцу квартиры, выпускает для них электронные подписи. Затем риелтор сформирует договор купли-продажи и направит его покупателю и продавцу. Участники сделки подписывают документы на платформе «Метр квадратный», после чего пакет в цифровом виде направляется в Росреестр. После этого продавец получает деньги за сделку. На первом этапе онлайн-покупка квартиры на вторичном рынке будет возможна полностью за счет собственных средств клиентов.
Кроме того, в деловой программе ВТБ эксперты рынка поделятся опытом и обсудят будущее рынка недвижимости после отмены ипотеки с господдержкой, портрет ипотечного заемщика и его потребительские характеристики, сформированные во время пандемии. В рамках мероприятия обсудят дистанционные расчеты по сделкам, цифровые сервисы и возможности для организации эффективных продаж, а также поговорят о новых продуктовых решениях для партнеров и клиентов банка.
На сессии «Матч звезд рынка недвижимости» выступят топ-менеджеры банка, руководители ведущих российских девелоперских компаний и агентств недвижимости. Среди спикеров выступят Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ, Ирина Качурина, начальник управления партнерских ипотечных программ – вице-президент ВТБ, Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), Юрий Никитчук, начальник управления клиентских продаж и ипотеки ПИК, Ильдар Хусаинов, директор агентства недвижимости «Этажи», Рим Хасанов, основатель агентства недвижимости «Перспектива 24», Ирина Доброхотова, Председатель совета директоров «Бест-новострой», Александр Чернокульский, генеральный директор АН «Жилфонд», Максим Мельников, генеральный директор сервиса по поиску жилья «ЦИАН», Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости.
В рамках деловой программы конгресса также пройдет секция «Обратная сторона эскроу и проектного финансирования: робкая критика белого и пушистого». В ходе дискуссии представители банковской отрасли обсудят тему открытия и обслуживания эскроу-счетов, поговорят про работу с депонентами и бенефициарами в новой системе продаж, а также о предложениях по совершенствованию системы государственной поддержки жилищного строительства. Спикерами от банка ВТБ выступят Елена Егорцева, руководитель направления управления «Ипотечное кредитование», и Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса ГБЛ СМБ – старший вице-президент ВТБ.
Реклама
Банк «Открытие» и «Метриум»: 5 мифов проектного финансирования01.06.2021 16:23
Экономика 01.06.2021 16:23
ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам01.06.2021 15:08
Экономика 01.06.2021 15:08
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей01.06.2021 15:02
Экономика 01.06.2021 15:02
Мобильное управление автомобилем: как работают подключаемые сервисы Renault?01.06.2021 12:50
Экономика 01.06.2021 12:50
«Нужно физическое внедрение»: предприниматели обсудили запуск бренда Волгоградской области01.06.2021 11:35
Экономика 01.06.2021 11:35
ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний01.06.2021 10:46
Экономика 01.06.2021 10:46
В Волгоградской области цены на жилье выросли за год на 10%01.06.2021 08:50
Экономика 01.06.2021 08:50
ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах31.05.2021 16:35
Экономика 31.05.2021 16:35
Инвесторы и бизнесмены обсудили будущее рынков на онлайн-марафоне банка «Открытие» в Telegram31.05.2021 16:22
Экономика 31.05.2021 16:22
Сады Придонья поддержали волгоградских марафонцев31.05.2021 16:02
Экономика 31.05.2021 16:02
Волгоградские медики стали меньше получать во второй год пандемии31.05.2021 16:00
Экономика 31.05.2021 16:00
Клиенты Сбербанка в Поволжье в полтора раза чаще стали брать ипотеку31.05.2021 10:50
Экономика 31.05.2021 10:50
ВТБ повысит доходность по вкладу «История успеха» до 6%31.05.2021 10:23
Экономика 31.05.2021 10:23
Клиенты СберБанка могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счёт суммы ипотеки31.05.2021 09:06
Экономика 31.05.2021 09:06
Тенденция все та же: средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает расти30.05.2021 17:42
Экономика 30.05.2021 17:42
Реклама