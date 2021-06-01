Экономика

ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости

Экономика 01.06.2021 16:15 Новости компаний
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01.06.2021 16:15 Новости компаний


ВТБ проведет деловую сессию в рамках Всероссийского жилищного конгресса в Сочи – крупнейшего мероприятия в сфере недвижимости. На сессии 10 июня банк представит новые ипотечные программы для клиентов, а также модель онлайн-покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. 
ВТБ уже более года реализует полностью дистанционные ипотечные сделки при приобретении недвижимости на первичном рынке, запустив такую возможность для клиентов в разгар пандемии. До конца 2021 года банк планирует расширить возможность проведения дистанционных сделок на все виды ипотечных продуктов. Важным шагом в направлении станет модель цифровой сделки по приобретению недвижимости на вторичном рынке.
Новый процесс пройдет полностью в дистанционном формате и будет реализован ВТБ через личный кабинет на платформе экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Ее специалист выезжает к клиенту и владельцу квартиры, выпускает для них электронные подписи. Затем риелтор сформирует договор купли-продажи и направит его покупателю и продавцу. Участники сделки подписывают документы на платформе «Метр квадратный», после чего пакет в цифровом виде направляется в Росреестр. После этого продавец получает деньги за сделку. На первом этапе онлайн-покупка квартиры на вторичном рынке будет возможна полностью за счет собственных средств клиентов.
Кроме того, в деловой программе ВТБ эксперты рынка поделятся опытом и обсудят будущее рынка недвижимости после отмены ипотеки с господдержкой, портрет ипотечного заемщика и его потребительские характеристики, сформированные во время пандемии. В рамках мероприятия обсудят дистанционные расчеты по сделкам, цифровые сервисы и возможности для организации эффективных продаж, а также поговорят о новых продуктовых решениях для партнеров и клиентов банка. 
На сессии «Матч звезд рынка недвижимости» выступят топ-менеджеры банка, руководители ведущих российских девелоперских компаний и агентств недвижимости. Среди спикеров выступят Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ, Ирина Качурина, начальник управления партнерских ипотечных программ – вице-президент ВТБ, Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), Юрий Никитчук, начальник управления клиентских продаж и ипотеки ПИК, Ильдар Хусаинов, директор агентства недвижимости «Этажи», Рим Хасанов, основатель агентства недвижимости «Перспектива 24», Ирина Доброхотова, Председатель совета директоров «Бест-новострой», Александр Чернокульский, генеральный директор АН «Жилфонд», Максим Мельников, генеральный директор сервиса по поиску жилья «ЦИАН», Илона Соболева, президент Уральской палаты недвижимости.
В рамках деловой программы конгресса также пройдет секция «Обратная сторона эскроу и проектного финансирования: робкая критика белого и пушистого». В ходе дискуссии представители банковской отрасли обсудят тему открытия и обслуживания эскроу-счетов, поговорят про работу с депонентами и бенефициарами в новой системе продаж, а также о предложениях по совершенствованию системы государственной поддержки жилищного строительства. Спикерами от банка ВТБ выступят Елена Егорцева, руководитель направления управления «Ипотечное кредитование», и Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса ГБЛ СМБ – старший вице-президент ВТБ.

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