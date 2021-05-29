Не по плану: в Волгограде рецидивисты подожгли вскрываемый банкомат

Расследования 29.05.2021 12:10
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29.05.2021 12:10
Двух ранее судимых жителей Кировского района Волгограда задержали за попытку вскрыть банкомат в одном из местных отделений банка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело, волгоградцам грозит до пяти лет лишения свободы.
Покушение на кражу из терминала банка произошло ночью 6 мая. Злоумышленники проникли в тамбур офиса занесли оборудование и с его помощью попытались вскрыть один из банкоматов. Однако что-то пошло не по плану, и терминал загорелся – мужчины бросились наутек.
Попытка обокрасть банк попала на кадры камеры видеонаблюдения, и сотрудники организации обратились в полицию. Спустя три недели следователи раскрыли дело и задержали подозреваемых. Решается вопрос о мере пресечения.
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