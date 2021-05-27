Экономика 27.05.2021 14:07 Новости компаний
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27.05.2021 14:07 Новости компаний
Банк «Открытие» возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов банков в апреле 2021 года, по версии одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России «Выберу.ру». По расчетам калькулятора «Выберу.ру», программа «Рефинансирование» банка «Открытие» заняла первое место среди соответствующих предложений ведущих российских кредитных организаций, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
В ходе исследования сравнивались условия программ рефинансирования в топ-50 российских банков по объемам розничного кредитования. С помощью калькулятора сервиса были рассчитаны 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов. При ранжировании продуктов принимались в расчет не только значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы как: условия объединения нескольких кредитов; условия досрочного погашения; наличие страховки и ее влияние на снижение ставки; отсутствие скрытых комиссий; количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика; набор дополнительных сервисов; надежность и значимость банка на рынке.
По совокупности этих факторов рефинансирование кредитов разных типов в банке «Открытие» признано самым выгодным для клиентов.
«Выберу.ру» входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.
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