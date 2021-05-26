Экономика

Сбер запускает специальные предложения для своих клиентов ко Дню предпринимателя

Экономика 26.05.2021 10:52 Новости компаний
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26.05.2021 10:52 Новости компаний


В честь Дня предпринимателя Сбер и компании экосистемы дарят клиентам скидки, специальные условия доступа к полезным бизнес-сервисам и открывают досрочную регистрацию в проекте СберРядом. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, на странице Дня предпринимателя пользователи могут оформить подписку сервиса Работа.ру с 30%-й скидкой. Предложение действует до 30 мая. «Деловая среда» дарит предпринимателям бесплатный доступ на 14 дней к образовательной подписке для старта и развития бизнеса «Деловая среда Премиум», а также скидку 75% на продление подписки на год. Акция действует с 26 мая по 2 июня.
 В этот же период предприниматели могут оформить скидку на сервис «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» от компании СберРешения. Первые 5 месяцев доступа — со скидкой в 10%, а начиная с 6 месяца — 15%. СберЛогистика в рамках Дня предпринимателя подготовила уникальное предложение — у клиентов Сбера есть возможность отправить 10 посылок всего по1 рублю при регистрации в сервисе с 26 мая по 02 июня.
«Малый бизнес — это ядро экономики, поэтому мы видим своей ключевой целью поддерживать развитие и успех этого сегмента. В Сбере обслуживаются более 2,5 млн малых предприятий, и будучи экосистемой, мы можем предлагать клиентам широчайший спектр продуктов и сервисов, помогающих предпринимателям на всех этапах становления и развития их дела. Все предложения, включенные в наш специальный проект ко Дню предпринимателя, — это полезные инструменты, которые пригодятся любому бизнесмену и позволят снизить издержки и повысить эффективность бизнеса. Мы поздравляем всех предпринимателей и ценим вашу стойкость, ответственность, желание расти, развиваться и приносить пользу своим клиентам», - отмечает Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.
Также 26 мая предприниматели могут досрочного зарегистрироваться в проекте по поддержке малого бизнеса — СберРядом. Стать участником проекта могут компании, которые пользуются услугами эквайринга и имеют расчётный счёт в Сбере. Участники проекта будут отмечены на карте 2ГИС и на сайте Сбера, так чтобы потенциальным покупателям их было проще найти. Клиенты, оплатившие товары или услуги этих компаний картой MasterCard, получат повышенные бонусы «СберСпасибо». Это станет стимулом для привлечения новых и постоянных клиентов. Участие в проекте для малого бизнеса полностью бесплатное. Старт проекта запланирован на 10 июня.
Ознакомиться со всеми предложениями ко Дню предпринимателя можно на сайте банка

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