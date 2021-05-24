Борьба с коррупцией

Засветившаяся в криминальной истории фирма получила крупный контракт в Волгоградской области

Борьба с коррупцией 24.05.2021 10:24
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24.05.2021 10:24


ООО «Каспий», которое засветилось в картельном сговоре при строительства детского сада в Волжском, приступило к освоению федеральных средств на соседней территории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, волжская компания получила контракт на реконструкцию водозаборных сооружений в Ленинске. В торгах, кроме ООО «Каспий», принимала участие также фирма «Югэнергостроймонтаж», однако ее заявку посчитали не соответствующей требованиям. В результате компания «Каспий» приступила к работам по реконструкции водозабора за 21,3 миллиона рублей в рамках федерального проекта. Как следует из информации, опубликованной на сайте госзаказов, фирма уже получила аванс на проведение работ.
Напомним, ООО «Каспий» стало одним из участников картельного сговора, который выявило Волгоградское УФАС при расследовании обстоятельств строительства детского сада в Волжском. Нарушившими закон о конкуренции, помимо коммерсантов, были признаны администрация Волжского, а также «Исправительная колония №26».  Стороны заключили антиконкурентное соглашение, в результате чего  доступ к торгам по возведению детского сада в поселке Металлург оказался ограничен для других бизнес-структур.
В феврале 2020 года подразделение мэрии объявило аукцион на строительство детского сада, приложив к технической документации ещё не утвержденный проект. Несмотря на данное обстоятельство, на торги были поданы заявки от четырех участников, один из которых («Взлет А» из Краснодара) предложил наименьшую стоимость и победил. Однако муниципалитет отказался заключать с ним контракт.
На место будущей стройки выезжали сотрудники прокуратуры, которые с удивлением обнаружили там работников и строительные конструкции другой компании – ООО «Каспий» из Волжского. Эта организация тоже участвовала в  торгах, но  не выиграла аукцион.
Администрация города, отказавшись работать с победителем госзакупки, заключила прямой контракт на сумму более 138 млн рублей с исправительной колонией. Учреждение УФСИН, в свою очередь, привлекло субподрядчика. Им стал вышеупомянутый «Каспий», рабочие которого зашли на стройку раньше времени.
Недавно исправительная колония №26 была оштрафована за картельный сговор на 6 миллионов рублей. А на основании материалов проверки прокуратуры Волжского было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Волжского Михаила Шушко. Также фигурантами уголовного дела стали гендиректор ООО "Каспий" и начальник ФКУ "ИК-26 УФСИН по Волгоградской области". Фигуранты подозреваются в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.
Фото сайта администрации Ленинского района. 

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