Общество

ЦРБ в Волгоградской области обязали оплатить доставку тел умерших от ковида в морг за 240 км

Общество 21.05.2021 11:05
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21.05.2021 11:05


Жительнице города Новоаннинский по решению суда компенсируют доставку тел умерших от COVID-19 родственников на патологоанатомическое вскрытие в Волгоград. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" должна оплатить женщине транспортные расходы в сумме 64 тысячи рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2120 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
По материалам дела, у жительницы города Новоаннинский 1 и 4 октября 2020 года скончались двое пожилых родственников. Врачи ЦРБ оформили направления тел умерших и первичную медицинскую документацию на патологоанатомическое вскрытие в инфекционном морге Волгограда, а родственникам умерших даны разъяснения о необходимости доставки трупов за счет собственных средств. Отметим, что расстояние от Новоаннинска до Волгограда составляет более 240 километров.
Судом установлено, что в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области организация доставки тел умерших от ОРВИ, пневмоний и COVID-19 на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование возложена на органы здравоохранения. В этой связи иск женщины был удовлетворен.
Отметим, что ранее Новоаннинский районный суд по жалобе другой жительницы города обязал ЦРБ организовать доставку тел умерших на патологоанатомическое и судебно-медицинское исследование. Женщину также направили с телами умерших от ковида родственников на вскрытие в Волгоград, пояснив, что везти тела ей придется за свой счет.  

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