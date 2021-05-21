Пожарным добровольцам в Волгоградской области поднимут зарплату в опасный сезон21.05.2021 12:11
В Волгограде берутся за реконструкцию площади Чекистов21.05.2021 10:06
В Волгограде воинский эшелон обработали от заражения21.05.2021 09:40
49 человек задержались в аэропорту Волгограда из-за поломки самолета20.05.2021 17:24
В Волгограде хозяйка BMW "повесила" на банк кучу штрафов за нарушение ПДД20.05.2021 16:46
В Волгограде решили открыть пришкольные лагеря20.05.2021 16:31
В Волгограде умер настоятель храма20.05.2021 16:19
Гостиницу в Волгограде наказали на 100 тысяч за отсутствие рециркуляторов20.05.2021 14:26
К административной ответственности привлечена гостиница "Апельсин" в Краснооктябрьском районе Волгограда за игнорирование антикоронавирусных требований. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, ООО "Нефтехимэко-Сервис", которое осуществляет деятельность по оказанию...