Экономика

Оплата вывоза мусора: кто и почему должен платить, если собственника не стало

Экономика 21.05.2021 10:39 Новости компаний
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21.05.2021 10:39 Новости компаний



Специалисты по работе с абонентами Волгоградского регионального оператора по обращению с ТКО отмечают возросшее в апреле число звонков, связанных с проверкой начислений и данных в квитанции на оплату.  За последний месяц контакт-центр ООО «Ситиматик-Волгоград» обработал свыше 14 000 обращений жителей, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ИА «Высота 102» в компании.
Спустя 2 с лишним года после начала деятельности регионального оператора в Волгоградской области у населения возникает все еще немало вопросов о разграничении зоны ответственности по оплате за вывоз мусора. А в средствах массовой информации периодически появляются псевдоразоблачительные статьи, намекающие на неправомерность требований регоператора. Как правило, связано это исключительно с общей правовой неграмотностью и недостаточной проработкой вопроса журналистами. Основные претензии высказываются по инициативе владельцев так называемых «домиков в деревне» (наследуемое имущество, пустующее жилое помещение). Как правило, абоненты согласны платить там, где проживают, но не согласны, если помещение просто находится в собственности или только оформляется право на наследство. По их логике, они не могут мусорить в двух местах одновременно, а значит, и платить за «домик в деревне» вовсе не обязаны.
Однако, согласно законодательству, не проживание собственника в помещении, которое ему принадлежит, не освобождает его от обязанности по оплате за «Обращение с ТКО». С 01.01.2019 г. эта услуга стала коммунальной, а плата за нее регулируется ст. 155 Жилищного кодекса РФ, согласно которой, «неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги».
Общеизвестно, что расчет платы за «Обращение с ТКО» в Волгоградской области производится согласно количеству прописанных лиц в помещении. Однако, в случае, если по адресу никто не зарегистрирован, то начисление платы происходит, исходя из количества собственников жилого помещения. (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). А значит, платить за вывоз мусора придется не только там, где проживаешь, но и там, где владеешь имуществом.
В адрес регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» также регулярно поступает немало звонков и писем по вопросам обязательств в связи с принятым наследством. Наследники часто не понимают, почему они должны платить за вывоз ТКО, если в платежном документе значатся инициалы умершего родственника, а процесс регистрации права на наследство еще не завершен.
Согласно ст. 1152 ч. 3 главы 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня его открытия, то есть со дня смерти собственника жилого помещения. Именно с этого момента возникает и обязанность на внесение платы за коммунальные услуги у преемников умершего, вне зависимости от того, проживает ли кто-то в помещении на данный момент, а также от реальной даты вступления в наследство. Также, если у покойного образовалась задолженность за обращение с ТКО в период его жизни, наследники обязаны выплатить эти долги. При наличии двух и более преемников, долги после смерти собственника жилья распределяются пропорционально долям каждого (ГК РФ ст. 1175).
Таким образом, формально начисления идут не на покойного, а на его наследников. Но в платёжном документе будут указаны инициалы умершего собственника ровно до тех пор, пока наследники не переоформят договор на оказание услуги на себя.
Для внесения изменений в лицевой счет потребуются подтверждающие документы на собственность и актуальное число зарегистрированных в помещении лиц. В Волгограде вам помогут на участках по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», в области – в местных отделениях МФЦ.
Если вы затрудняетесь, какие именно документы нужны, проконсультируйтесь у специалистов регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» по телефону: (8442) 23-23-23, ежедневно с 8.00 до 20.00. Наименьшее время ожидания ответа специалистов: по будням с 18:00 до 20:00, а также в выходные дни.
Отметим, что действующее законодательство РФ, а именно Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), обязывает потребителя в 5-дневный срок сообщать исполнителю услуги обо всех изменениях, произошедших в занимаемом им помещении.

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