Саперы вывезли из огорода частного дома под Волгоградом пять артснарядов





Артиллерийские снаряды от противотанковой пушки времен Великой Отечественной войны, обнаруженные накануне у частного дома в поселке Иловля, вывезли на полигон и ликвидировали. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.

Боеприпасы извлекли из земли саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО). Опасные находки транспортировали на полигон Прудбой и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Заявка на разминирование поступила из военного комиссариата Волгоградской области. Установлено, что боеприпасы обнаружил хозяин частного домовладения, который проводил земляные работы на своем участке. Всего было найдено пять 45-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

Всего с начала года специалистами группы разминирования соединения ЮВО было уничтожено более 500 боеприпасов различного калибра.

Фото: пресс-служба ЮВО