



Кредитный портфель жителей Волгоградской области, который представляет собой совокупность требований банков по предоставленным населению кредитам, на 1 апреля текущего года достиг 264,3 миллиарда рублей - это примерно два годовых бюджета региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе отделения Банка России в Волгограде, за год кредитный портфель волгоградцев вырос на 11,6%.

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов за первый квартал текущего года составил 12,1 млрд рублей - на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год ипотечный портфель жителей региона увеличился на 19,6% до 109,9 млрд рублей.

"Ипотечные заемщики в Волгоградской области по-прежнему отличаются добросовестным исполнением своих кредитных обязательств. Доля просроченной задолженности в регионе по ипотечным жилищным кредитам остается невысокой – менее 1%", – отметил заместитель управляющего Отделением по Волгоградской области Дмитрий Каменев.

Объем привлеченных банками средств клиентов в Волгоградской области за четыре месяца текущего года составил 377 млрд рублей - на 7% больше, чем годом ранее. Средства на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей увеличились на 34,9% и достигли 89,5 млрд рублей. Более заметно в первом квартале текущего года возросли остатки средств на счетах индивидуальных предпринимателей – на 43,7%. Их величина составила 12,9 млрд рублей.



