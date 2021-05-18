Экономика 18.05.2021 14:54
0
18.05.2021 14:54
Кредитный портфель жителей Волгоградской области, который представляет собой совокупность требований банков по предоставленным населению кредитам, на 1 апреля текущего года достиг 264,3 миллиарда рублей - это примерно два годовых бюджета региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе отделения Банка России в Волгограде, за год кредитный портфель волгоградцев вырос на 11,6%.
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов за первый квартал текущего года составил 12,1 млрд рублей - на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год ипотечный портфель жителей региона увеличился на 19,6% до 109,9 млрд рублей.
"Ипотечные заемщики в Волгоградской области по-прежнему отличаются добросовестным исполнением своих кредитных обязательств. Доля просроченной задолженности в регионе по ипотечным жилищным кредитам остается невысокой – менее 1%", – отметил заместитель управляющего Отделением по Волгоградской области Дмитрий Каменев.
Объем привлеченных банками средств клиентов в Волгоградской области за четыре месяца текущего года составил 377 млрд рублей - на 7% больше, чем годом ранее. Средства на счетах организаций и индивидуальных предпринимателей увеличились на 34,9% и достигли 89,5 млрд рублей. Более заметно в первом квартале текущего года возросли остатки средств на счетах индивидуальных предпринимателей – на 43,7%. Их величина составила 12,9 млрд рублей.
Реклама
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу автокредитов в 1,5 раза18.05.2021 15:20
Экономика 18.05.2021 15:20
Больше 3,5 млн россиян расплачиваются за покупки в Интернете через SberPay18.05.2021 15:16
Экономика 18.05.2021 15:16
Кто получит приз?: Сады Придонья определят самый «цветущий» снимок18.05.2021 13:31
Экономика 18.05.2021 13:31
Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Волгограде18.05.2021 11:58
Экономика 18.05.2021 11:58
ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса18.05.2021 11:17
Экономика 18.05.2021 11:17
Поволжский банк СберБанка увеличил объем вкладов онлайн в I квартале 2021 года18.05.2021 10:34
Экономика 18.05.2021 10:34
Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»17.05.2021 15:25
Экономика 17.05.2021 15:25
Volkswagen Polo Football Edition: премьера новой комплектации17.05.2021 12:29
Экономика 17.05.2021 12:29
Новый Volkswagen Tiguan. Откровенные отзывы владельцев17.05.2021 12:03
Экономика 17.05.2021 12:03
ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ17.05.2021 11:11
Экономика 17.05.2021 11:11
Четверть волгоградцев боится потерять работу17.05.2021 10:09
Экономика 17.05.2021 10:09
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%14.05.2021 17:28
Экономика 14.05.2021 17:28
Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 80%14.05.2021 16:54
Экономика 14.05.2021 16:54
ВТБ Лизинг в апреле зафиксировал трехкратный рост объемов в автолизинге год к году14.05.2021 15:17
Экономика 14.05.2021 15:17
На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологии14.05.2021 14:30
Экономика 14.05.2021 14:30
Реклама